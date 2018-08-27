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В Энгельсе открылся военно-исторический парк «Патриот»
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В Энгельсе открылся военно-исторический парк «Патриот» 

АиФ + ещё 6 27 августа 2018
Фото: АиФ
В рамках празднования Дня города Энгельса главным событием стало открытие основной экспозиции военно-исторического парка вооружений и техники под открытым небом «Патриот», общая протяжённость которого составит порядка 3 км.
На территории представлены уникальные музейные экспонаты под открытым небом — как современные, так и образцы Великой Отечественной войны. Установлено пять бюстов Маршалов Советского Союза, в будущем планируется организация площадки экспонатов космической техники и установка бюстов космонавтов-героев.
«В День города, в период празднования юбилея победы в Курской битве вы получаете прекрасный подарок. Уверен, парк станет любимым местом не только для вас, но и гостей Энгельса. У нас есть Парк Победы на Соколовой горе, совсем скоро в областном центре откроется музей истории России. Станет масштабным мемориальным комплексом и ваш парк. Такие места должны быть в каждом городе, в каждом районе. Потому что жизнь продолжается, а память — вечна», — сказал Валерий Радаев.
Глава региона посетил также площадки города — открывшийся после реконструкции Детский парк, скверы, которым присвоены имена Андрея Мыльникова, Альфреда Шнитке.
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