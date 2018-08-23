Здание театра Маяковского ожидает реконструкция

Будет сохранен исторический облик здания.

Директор Московского академического театра имени В. Маяковского Леонид Ошарин сообщил на сборе труппы, что реконструкцию основного здания по адресу: улица Большая Никитская, — могут начать уже в 2020 году. По его словам, проведена колоссальная работа. Появился документ-техническое здание, где указаны все пункты, которые должны быть выполнены во время ремонта, об этом указывает агенство городских новостей «Москва»

Леонид Ошарин уточнил, что проектирование будет проходить в два этапа. В рамках первого проведут историко-архитектурное исследование, благодаря чему уже на втором этапе будет разработана концепция и начнут подготавливать чертежи рабочего проекта. При этом предстоящие 96-й и 97-й сезоны труппа не будет переезжать из исторического здания.

— Если будет принята эта система проектирования в два этапа, то приступим к реконструкции не раньше 2020 году. Еще пока не было ни одного конкурса, даже на первый этап. Как только будет проведен первый конкурс — сразу появляются сроки, сразу можно понимать, сколько нужно времени на второй этап работ. По опыту — от двух до трех лет может занимать подобное проектирование, — добавил директор театра.

Кроме того, Леонид Ошарин необходимость сохранения исторического облика здания при реконструкции и адаптации под современные нужды.