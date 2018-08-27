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115 лет со дня рождения театрального режиссёра Наталии Сац
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115 лет со дня рождения театрального режиссёра Наталии Сац 

RT на русском + ещё 1 27 августа 2018
Фото: Ревизор.ru
27 августа исполняется 115 лет со дня рождения первой в мире женщины — оперного режиссёра, драматурга Наталии Сац, которая внесла огромный вклад в развитие музыкального искусства для детей. Она стала основателем и руководителем шести детских театров, в числе которых первые в мире драматический и музыкальный театры для юных зрителей. Совместно с Сергеем Прокофьевым Наталия Сац создала знаменитую музыкальную сказку для симфонического оркестра «Петя и волк». Наталия Сац была удостоена множества наград, среди которых звание Героя Социалистического Труда, Ленинская премия, орден Дружбы Народов и орден Трудового Красного Знамени.
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