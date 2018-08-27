Участники «Танцев на ТНТ» провели мастер-классы для оренбургских ребят

Сегодня, 27 августа, в Оренбурге завершилась профильная лагерная смена для танцующих ребят. На протяжении двух недель с юными талантами занимались участники шоу «Танцы на ТНТ».

Смена «Академия танцев» прошла на базе детского оздоровительного центра «Янтарь». Ребят обучали победители и финалисты «Танцев» — Адам, Алиса Доценко, Даян, Даша Ролик и оренбуржец Ильшат Шабаев, а также оренбургские хореографы. В течение всей смены 150 юных танцоров посещали мастер-классы, слушали лекции и общались с самыми известными танцорами страны.

Когда мне предложили курировать танцевальную смену, то я понял, что не имею права отказать. Для меня, как для оренбуржца очень важно, чтобы каждый талантливый ребенок имел возможность развиваться, учиться у лучших мастеров своего дела», — рассказал хэдлайнер смены, победитель шоу первого сезона «Танцы» оренбуржец Ильшат Шабаев.

Помимо хореографии, ребята учились актерскому мастерству, сценической речи и умению держаться на сцене. Несколько тренингов провели актеры областного драматического театра.

Даша Ролик отметила, что подобные мастер-классы очень важны для ребят, которые по-настоящему заинтересованы в танцах. Она и сама не раз принимала участие в танцевальных лагерях, батлах и чемпионатах, так как именно они формируют танцора.

Каждые два дня в лагере проходили отчетные концерты, на которых маленькие танцоры представляли свои номера. Хореографии ребята посвятили больше 60 часов.