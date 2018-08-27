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Собирать и оформлять гербарии научат москвичей на фестивале «Букинист» 27 августа — 2 сентября
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Собирать и оформлять гербарии научат москвичей на фестивале «Букинист» 27 августа — 2 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 4 27 августа 2018
Фото: РИАМО
Освоить азы ботанической иллюстрации, научиться собирать и оформлять гербарий, посетить лекции о литературе и искусстве смогут москвичи на фестивале «Букинист», который пройдет с 27 августа по 2 сентября. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.
«В последнюю неделю перед началом школьных занятий на общегородском книжном фестивале «Букинист» детей и взрослых ждет особенно много интересного. Гостей ждут на лекциях о литературе и искусстве, а также на мастер-классах. Участники научатся декорировать обложки книг и блокнотов вышивкой, разберутся, как устроена литературная индустрия, и освоят азы ботанической иллюстрации», — говорится в сообщении.
Так, 27 августа в «Аукционном доме» (павильон расположен на ул. Новый Арбат, д. 19) в 19:00 начнется презентация книги Елены Крижевской, популярного фотографа и победительницы фотоконкурса Best of Russia, «Архитектурная Москва». В этом же павильоне 27-29 августа все желающие смогут узнать о разных способах создания книжных переплетов (от классического до японского). Участники занятий научатся декорировать обложки книг и блокнотов вышивкой и сделают удобный блокнот сами. С 30 августа по 2 сентября здесь научат собирать и оформлять гербарий, занятия будут идти ежедневно с 12:00 до 18:00. 30 августа в «Аукционном доме» пройдет литературный вечер с поэтом, писателем и журналистом Андреем Орловским.
В павильоне «Публичная библиотека» (ул. Новый Арбат, д. 13) в понедельник, вторник и среду с 13:00 до 18:00 будут идти мастер-классы по скрапбукингу и книжной иллюстрации, а с 18:00 до 20:00 — лекции о литературе и искусстве. В четверг и пятницу здесь же с 12:00 до 18:00 все желающие смогут освоить азы ботанической иллюстрации. В выходные с 12:00 до 16:00 самых юных посетителей ждут кукольные спектакли и театрализованные чтения сказок народов мира, а вечером для гостей постарше пройдут заседания книжного клуба и познавательные лекции.
Кроме того, на уличной сцене рядом с д. 21 на ул. Новый Арбат каждый вечер посетителей ждут концерты и спектакли. Так, 27 августа в 19:00 покажут «Зощенко&Утесов» в исполнении актрисы Театрального центра им. В. Мейерхольда Анны Маолиони. А 28 августа в 18:00 коллектив «Алькантар» порадует музыкально-литературной программой на тему «Поэзия трубадуров. XIII век». 30 августа с началом фестиваля «Цветочный джем» на ул. Новый Арбат появятся оригинальные сады, а в павильонах будут проводить тематические мастер-классы. У д. 13 все желающие смогут посетить занятие по ботанической иллюстрации, а возле д. 21 — собрать красивые альбомы с гербарием.
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