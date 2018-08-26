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В Петербурге проходит фестиваль артистического фехтования
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В Петербурге проходит фестиваль артистического фехтования 

Мир24 26 августа 2018
Между спортом и искусством. В Санкт-Петербурге проходит фестиваль артистического фехтования. Свое мастерство демонстрируют участники из семи городов России, передает телеканал «МИР 24».
Каждый бой — это маленький спектакль с музыкой, костюмами и закрученным сюжетом. Причем в выборе тем участники были не ограничены. На сцену выходили и сказочные персонажи, и исторические личности, и герои фэнтези. Разнообразным было и оружие: от рапир до световых мечей.
«Здесь нет противников, здесь есть партнерские взаимоотношения между исполнителями. И можно сказать, что это сценическая версия спортивного фехтования, когда спортсмены свои номера, свои постановки, противопоставляют друг другу, а судьи оценивают по ряду критериев», — пояснил главный судья Сергей Мишенев.
Стоит отметить, что судьи оценивали не только технику фехтования, но также боевую хореографию, артистизм, режиссуру и костюмы.
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