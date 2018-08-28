Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28 августа 

10:00 — Заседание правительства Московской области.
11:00 — Обустройство приподнятого пешеходного перехода на юго-западе Москвы.
11:00 — Заседание совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций, подведомственных департаменту культуры Москвы.
12:00 — Круглый стол на тему: «Чем будут кормить школьников в новом учебном году?».
13:00 — Форум педагогов Подмосковья с губернатором Андреем Воробьевым.
13:00 — Пресс-конференция, посвященная созданию на территории Государственного Бородинского музея-заповедника первого всероссийского центра военно-исторической реконструкции.
14:00 — Пресс-конференция, посвященная проведению Московского международного форума «Город образования».
16:30 — Конференция молодежной гильдии Московской торговой промышленной палаты «Москва — город возможностей».
19:10 — Предвыборные дебаты кандидатов на пост мэра Москвы.
Фотоматериалы:
12:00 — Пресс-конференция французской певицы Мирей Матье на Красной площади.
12:00 — Сбор труппы Малого театра.
19:10 — Предвыборные дебаты кандидатов на пост мэра Москвы.