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Культурный центр «Вдохновение» приглашает на день открытых дверей
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Культурный центр «Вдохновение» приглашает на день открытых дверей 

Управа района Ясенево + ещё 14 27 августа 2018
Фото: Управа района Ясенево
1 и 2 сентября в культурном центре сентября с 10:00 до 20:00 можно посетить пробные занятия и познакомиться с руководителями творческих мастерских и студий, принять участие в мастер-классах, лекториях и квестах, побывать под куполом планетария, посмотреть шоу роботов, а также приобрести всё необходимое для школы на тематическом маркете.
Культурный центр «Вдохновение» начинает очередной творческий сезон с масштабного двухдневного праздника. Открытые уроки и презентации новых студий, интерактивные шоу и мобильный планетарий, выступления артистов и квест по Культурному центру — вот только некоторые из мероприятий, которые пройдут во время дней открытых дверей в первые выходные осени. В сезоне 2018/2019 г. гостей центра ждет обновленная программа. Посетители смогут остановить свой выбор на одном (или нескольких) из более, чем 40 различных вариантов: балет или акробатический рок-н-ролл, эстрадный или классический вокал, театр или изобразительное искусство, йога или зумба, английский язык или научно-техническое творчество, ударные или гитара и т.п.
Параллельно, чтобы облегчить подготовку к новому учебному году, во «Вдохновении» в течение двух дней будет работать маркет школьных товаров, где можно приобрести все необходимое к школе для детей.
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