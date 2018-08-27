Вологодское «Детство» покажут в Иерусалиме

С одноименным моноспектаклем отправится покорять израильские подмостки Всеволод Чубенко . Он представит Россию и Вологодчину на IX международном театральном фестивале «Вертикаль». Со 2 по 6 сентября в православной Мекке будет сыграно 14 спектаклей артистов Израиля, Армении, Белоруссии и России.

Ежегодный Фестиваль проводится театром «Тарантас» при поддержке Министерства культуры и спорта Израиля. Иерусалимские зрители увидят «Детство» вологодского актера 4 сентября в театре «ХАН». Спектакль, созданный в 2009 году по одноименной повести Пантелеймона Романова, переносит зрителей в жизнь усадебной эпохи. Рассказ богат бытовыми картинами, которые воспринимаются глазами ребенка. Зрителям открывается неизвестный мир, с новыми звуками, красками и тайнами, которые постигает юный рассказчик.

"Спектакль «Детство» позволяет почувствовать мир забытого и вернуться в то время, когда взрослые сами были совсем еще юны. Это спектакль для тех, кто помнит, что им когда-то было 7 лет", — рассказал Всеволод Чубенко.

К слову, спектакль был отмечен специальным призом «За открытие мира детской души» Международного театрального фестиваля «Атспиндис», который проходил в Литве.

Вологодские зрители смогут увидеть постановку 29 сентября в 18.30 на подмостках музея «Мир забытых вещей».