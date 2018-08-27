Драма в ритме rock-n-roll

Рваные ритмы рок-н-ролла заглушают треск рвущихся в клочья человеческих судеб, но акимовцы умеют о действительно серьёзном и важном говорить без патетики и надрыва. Так что выбор в качестве союзника наделённого блистательным остроумием Вуди Аллена, которого принято именовать не иначе как отцом «интеллектуальной комедии», для этого театра выглядит более чем закономерным. Особенно, если учесть, что отечественная комедийная драматургия уже довольно долгое время пребывает в состоянии буйного помешательства на «стендапе», парализующем в зрителе способность к минимальным умственному напряжению.

Вуди Аллен большую часть своей жизни прожил в Нью-Йорке, и очень любит этот город, снова и снова делая его действующим лицом своих пьес и фильмов. Создатели спектакля постарались, чтобы и у них «Большому яблоку» было что «сыграть». Он вливается в окна знакомыми ритмами и огнями реклам (сценография — Михаил Бархин, музыкальное оформление — Владимир Бычковский, художник по свету — Анастасия Кузнецова ), отражается в судьбах персонажей и, кажется, даже подмигивает публике — смотрите, разве вы так уж непохожи на моих обитателей? Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского театра им. Акимова. Елена Руфанова (Филлис) и Елена Мелешкова (Кэрол)

В оригинале пьеса, написанная драматургом в 1995 году, называется «Central Park West. New York». Для американца, в отличие от российского зрителя, название говорящее — в этом районе живут очень обеспеченные люди, у которых, кажется, есть для счастья всё, что нужно и даже немного больше. Не странно ли, что обитатели этих респектабельных кварталов и составляют большинство пациентов модных психоаналитиков, и тратят немалые средства на то, чтобы научиться быть счастливыми?

Таким модным и, естественно, преуспевающим специалистом и является главная героиня — Филлис. Сильная, целеустремлённая, знающая цену себе и окружающим: чего стоят меткие характеристики, которыми она хлещет всех без разбору, не жалея ни лучшую подругу, ни даже любимого вроде бы мужа. Да, она точно знает «что происходит в любом из домов этого города», но понятия не имеет о том, что творится в её собственном. Счастье (а ведь её имя образовано от латинского felicitas) исчезло оттуда давным-давно, но она не заметила, как это случилось. Елена Руфанова играет «сапожника без сапог» иронично и с какой-то азартной беспощадностью, так что иногда становится страшно от того, насколько витальной и узнаваемой получается у актрисы её героиня. Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского театра им. Акимова. Елена Руфанова (Филлис), Николай Смирнов (Сэм), Елена Мелешкова (Кэрол) и Сергей РОманюк (Ховард)

Николаю Смирнову, исполняющему роль Сэма, мужа Филлис — тоже модного и тоже преуспевающего, но только адвоката, пожалуй, досталась самая трудная задача. Солидный мужчина в так называемом кризисе среднего возраста, внезапно ощутивший груз семейных уз и беспросветность своего налаженного бытия, и бросившийся искать спасения в объятиях юной наивной красотки — персонаж, растиражированный донельзя. Что в театре, что в кино, что на ТВ. Найти для этого образа какие-то небанальные личностные краски очень и очень непросто. Пока в Сэме больше комичного, чем трагичного, а ведь этот далеко не глупый человек, профессия которого предполагает умение разбираться в людях, пытается обрести стабильность там, где её в принципе нет и быть не может.

Озорная до бесшабашности Джульетт (Евгения Светлая) не просто молода — она жаждет приключений, новых впечатлений и открытий. В её возрасте стабильность — последнее, о чём задумываются. Её бьющая через край энергия способна на какое-то время взбодрить утомлённого жизнью мужчину не первой молодости, но до глубоких чувств эта фееричная прелестница ещё не доросла. Актриса вносит в свою роль необузданную стихию карнавала, в водовороте которого так легко перепутать подлинное с мнимым и это даёт персонажу определённую психологическую глубину. Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского театра им. Акимова. Елена Меелешкова (Кэрол), Евгения Светлая (Джульетт) и Елена Руфанова (Филлис)

А вот для Кэрол (Елена Мелешкова) — этой давно повзрослевшей, но не утратившей вкуса к жизни Джульетт — время подлинных страстей уже наступило, хотя и с большим опозданием. Всю жизнь эта неуёмная женщина искала себя, без конца примеряя чужие роли и вот, кажется, наконец-то, вроде бы нашла — и себя саму и главное чувство своей жизни. Кажется, что героиня ставит на эту карту всё, что имеет. «Мне 50 лет! Чего ещё мне ждать от жизни!» — бросает она Филлис, полагая, что Сэм ушёл от жены именно к ней. Ведь это она, «университетов не кончавшая», способна дать ему то, чего её высокообразованная подруга дать уже не может — тепло и нежность: «Мы больше разговариваем, чем занимаемся любовью!». Кэрол хочется верить, что все глупости, которые она натворила в своей бурной жизни, были совершены не зря. Елене Мелешковой удаётся приподнять маску рыжего клоуна (костюмам, придуманным для спектакля Ириной Долговой, не откажешь в красноречивости), показав публике подлинное лицо грустной женщины, изо всех сил сопротивляющейся отчаянию надвигающейся старости.

В пятом углу этого любовного ринга стоит Ховард (Сергей Романюк), муж Кэрол — писатель-неудачник, зануда и размазня. Для него измена жены с превосходящим его по всем статьям другом — трагедия шекспировсокого масштаба, потому что этот тюфяк на самом-то деле способен на самые искренние и чистые чувства. В его любви к Кэрол нет ни самообмана, ни самообольщения, какими страдает ловелас Сэм. Он прекрасно знает, какая она на самом деле, но это ничуть не умаляет его чувства к ней. Ховард и малышку Джульетт понимает гораздо лучше, чем Сэм, и своей безапелляционностью, в конечном итоге и развязывает узел, который в противном случае пришлось бы рубить. Именно ему все обязаны тем, что, в конце концов, иллюзии развеялись, и всё встало на свои места. Не значит ли это, что «неудачник» Ховард по большому счету гораздо удачливей и счастливей всех прочих персонажей этой истории?

Кажется, режиссёр спектакля нарочно припас этот каверзный вопрос под занавес своего такого весёлого и одновременно такого грустного спектакля.