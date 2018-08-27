В Челябинске пройдет театральный фестиваль Goffman

В ближайшие пятницу и субботу на площадках бывшего завода оргстекла Svoboda2 состоится V театральный фестиваль Goffman. Двухдневная программа будет очень насыщенной: творческие коллективы и мастера перфоманса из Челябинска и Москвы объединят театр, музыку, анимацию и кино. Каждое представление выдержано в формате современного искусства site-specifi.

Это особый формат художественного представления, центральным условием которого становится пространство, открывающее зрителю новый угол зрения на сюжет. Пионером формата в Челябинске стал коллектив Liquid Theater, чью конкурсную постановку в 2009 году отметили национальной театральной премией «Золотая маска».

— На основной event-площадке выступит Новый Художественный Ансамбль Льва Гутовского с легендарной программой «Оркестр майора Брауна», а также будут организованы кинопоказы черно-белого классического кино «Кабинет доктора Калигари» и «Носферату» с обновленным музыкальным сопровождением. В старой газовой котельной 1940 года постройки оживут наброски спектакля «Счастливая Москва» по мотивам повести Андрея Платонова (реж. А. Андросов, Студия «М»), — сообщают организаторы. — Уличное пространство бывшего завода займет перфоманс «Охотник» по мотивам картины Питера Брейгеля (реж. Р. Рябков, Студия «М»). В антрактах и в вечернее время темп мероприятия поддержит живая музыка челябинских проектов WAXX и Local Host.

Особыми гостями фестиваля станут бывшие челябинцы, а ныне москвичи Илья Юдович и Vоvа Вишняков. Они представят промо полнометражного анимационного фильма о безумных мечтателях «Сердце моё» по рассказу Уильяма Сарояна «Лето белого коня ». Проект создается с помощью краудфандинговых средств, сейчас идет процесс озвучки на армянском языке.

Как подчеркивают организаторы, пятый по счету фестиваль Goffman возвращается в Челябинск после десятилетнего перерыва. Впервые он состоялся с подачи театра-студии «Манекен» в 2005 году. Культурные события фестивальных дней объединяют сотни искушенных зрителей, которым интересно современное искусство и то, как оно развивается и взаимодействует с окружающим миром.

Бывший завод оргстекла Svoboda2 действует как кластер креативных индустрий с 2017 года. За короткое время площадка стала постоянным домом для многих творческих проектов.

V фестиваль современной околотеатральной культуры Goffman состоится 31 августа и 1 сентября по адресу г. Челябинск, ул. Свободы, 2. Вход на каждый день фестиваля — 100 рублей. Ознакомиться с расписанием мероприятий и программой можно в социальных сетях: ВКонтакте и Instagram. Возрастное ограничение 18+.