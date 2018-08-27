Кармен танцует сальсу

Кармен, хотя и останется табачницей, но зато танцевать будет уже не испанскую сегидилью, как последние 150 лет, а карибскую сальсу. К мюзиклу «Кубинская Кармен», который ставит театр Мелла, уже проявлен огромный интерес не только в Европе, но и в Азии. И вслед за представлениями в Берлине, спектакль, полный страсти и довольно откровенных сцен, в которых заняты не только темнокожие артисты, увидят и в Шанхае. Луна Мансанарес (48), с ее склонностью к джазу, блестяще справилась с партией Кармен и многочисленными танцевальными номерами спектакля, который идет под аккомпанемент большого кубинского оркестра и оглушительные овации публики.