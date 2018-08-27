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Выдано разрешение на реконструкцию гостиницы для артистов Большого театра на ул. Кузнецкий Мост
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Выдано разрешение на реконструкцию гостиницы для артистов Большого театра на ул. Кузнецкий Мост 

Агентство «Москва» + ещё 2 27 августа 2018
Фото: Москва24
Выдано разрешение на реконструкцию гостиницы для приглашенных артистов Большого театра России в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.
«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию гостиницы для проживания приглашенных артистов Большого театра России в центре Москвы», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что гостиница расположена по адресу: ул. Кузнецкий Мост, вл. 4/3, стр. 1 (ЦАО, Тверской). Мини-отель размещается в четырехэтажном кирпичном строении конца XIX в. (бывший доходный дом В. Засецкой), которое не является памятником архитектуры. В ходе реконструкции на этажах со второго по четвертый оборудуют 15 номеров. За счет подъема конька кровли на полметра создадут мансардный этаж. В нем обустроят еще два номера, административные и служебные помещения. В каждом номере предусмотрены гостиная, спальная, кухня-ниша, прихожая, гардеробные и совмещенные санузлы. На первом этаже разместится вестибюль со стойкой администрации.
«Интерьеры гостиницы будут лаконичными в рамках европейского уровня комфортности. В здании появится пассажирский лифт. Кроме того, установят деревянные окна. Главный фасад здания, который является частью непрерывной застройки по ул. Кузнецкий Мост, сохраняется без изменений», — указано в сообщении.
Отмечается, что срок действия разрешения на строительство — до октября 2019 г. Источник финансирования — федеральный бюджет.
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