Корейские балерины будут танцевать в пуантах из Балашихи

Балетную обувь — пуанты, которые выпускает балашихинская компания «Р-Класс», планируют поставлять в Южную Корею. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Роман Кукушкин.

Как рассказал Роман Кукушкин , продукция балашихинской компании «Р-Класс» в 2018 году участвовала в выставке в Сеуле.

«Пуанты российского предприятия заинтересовали корейских бизнесменов. Предприниматели предложили проработать контракт о поставках пуантов компании «Р-Класс» в Южную Корею», — заявил Роман Кукушкин.

По его словам, новую коллекцию разрабатывали два года. Новинки сделаны из натуральных материалов без складок. В продажу пуанты поступили в 2017 году. Дизайн-концепцию коллекции придумал сам Роман Кукушкин.

Компания «Р-Класс» основана в 1991 году как небольшое ателье по пошиву профессиональной балетной обуви для солистов ведущих театров России. С 2005 года компания арендует около трёх тысяч квадратных метров производственных и складских площадей в бывшей балашихинской хлопкопрядильной фабрике.

На предприятии работают 95 человек. В год выпускают около 160 тысяч пар обуви. Ассортимент насчитывает более 50 моделей.