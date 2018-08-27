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Корейские балерины будут танцевать в пуантах из Балашихи
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Корейские балерины будут танцевать в пуантах из Балашихи 

360tv.ru 27 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Балетную обувь — пуанты, которые выпускает балашихинская компания «Р-Класс», планируют поставлять в Южную Корею. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Роман Кукушкин.
Как рассказал Роман Кукушкин, продукция балашихинской компании «Р-Класс» в 2018 году участвовала в выставке в Сеуле.
«Пуанты российского предприятия заинтересовали корейских бизнесменов. Предприниматели предложили проработать контракт о поставках пуантов компании «Р-Класс» в Южную Корею», — заявил Роман Кукушкин.
По его словам, новую коллекцию разрабатывали два года. Новинки сделаны из натуральных материалов без складок. В продажу пуанты поступили в 2017 году. Дизайн-концепцию коллекции придумал сам Роман Кукушкин.
Компания «Р-Класс» основана в 1991 году как небольшое ателье по пошиву профессиональной балетной обуви для солистов ведущих театров России. С 2005 года компания арендует около трёх тысяч квадратных метров производственных и складских площадей в бывшей балашихинской хлопкопрядильной фабрике.
На предприятии работают 95 человек. В год выпускают около 160 тысяч пар обуви. Ассортимент насчитывает более 50 моделей.
Предприятие входит в десятку ведущих производителей пуантов по всему миру, Балетную обувь «Р-Класс» использовали многие известные балерины. В компании готовили туфли для бенефиса Екатерины Максимовой. На пуантах компании выступали прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и солистка Большого театра Светлана Захарова. Также продукцию экспортируют по всему миру: в США, Англию, Японию, Белоруссию, Болгарию, Нидерланды, Италию, Германию, Австралию.
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