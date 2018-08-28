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Волонтеры в сфере культуры презентовали стратегию нового движения
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Волонтеры в сфере культуры презентовали стратегию нового движения 

РИА Новости + ещё 15 28 августа 2018
Фото: РИА Новости Крым
Москва, 28 авг — РИА Новости. Участники всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» презентовали идею создания и стратегию развития общественного движения «Волонтеры культуры», сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.
Волонтеры продумали план развития нового проекта, в который включены анализ актуального состояния добровольческого участия в региональных культурных проектах и программах, создание волонтерских центров в творческих колледжах и университетах, разработка методических материалов и дистанционных обучающих программ, взаимодействие с администрациями учреждений культуры.
В ходе презентации волонтеры представили программы, которые уже реализуются на территории страны. Так, по результатам заявочной кампании всероссийского конкурса «Доброволец России — 2018», одной из самых востребованных стала номинация «Вдохновленные искусством» — на нее подано более 1300 заявок.
Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель организационного комитета по проведению Года добровольца (волонтера) в России Сергей Кириенко, составленная участникам стратегия очень грамотна, и многое можно начать реализовывать уже с сегодняшнего дня. Он посоветовал добровольцам обратить внимание на президентские гранты в сфере культуры, а также продумать систему мотивации для волонтеров и сотрудников государственных учреждений, чтобы повысить уровень взаимодействия.
Кириенко предложил интегрировать часть представленных инициатив в уже реализующиеся государственные программы.
Всероссийский молодежный форум «Таврида» в 2018 году проходит в формате шести смен, в которых примут участие более 3 тыс. молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Организаторами всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи. Партнеры смены — ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциация волонтерских центров.
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