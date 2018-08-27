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«Меридиан» представит реконструкцию битвы Александра Невского
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«Меридиан» представит реконструкцию битвы Александра Невского 

Южное Бутово 27 августа 2018
Фото: Южное Бутово
Уникальную праздничную программу, посвященную празднованию Дня города Москвы, представит 8 сентября центр культуры и искусств «Меридиан». Об этом сообщает интернет-газета «Москва За Калужской заставой».
Праздник начнется в 12.00 на площадке перед культурным центром. Гостям мероприятия опытные реконструкторы покажут театрализованную битву «Честь и слава земли русской». Зрители смогут перенестись на несколько веков назад, прочувствовав быт и культуру ушедшей эпохи и увидеть одну из величайших битв легендарного полководца Александра Невского.
Здесь же можно будет посетить выставку-ярмарку предметов старины, мастер-классы и спектакль «Три пира святого князя Александра». На мастер-классах гостям праздника предложат освоить старинную вышивку бисером, сахарную роспись старорусских пряников, секреты гончарного, кузнечного и ювелирного дела.
Участие в празднике бесплатное, по предварительной регистрации на сайте «Меридиана».
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