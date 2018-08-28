В Перми театр «У Моста» проведёт 3 сентября кастинг чёрных котов

Пермский театр «У Моста» объявил кастинг на роль Малыша Томаса в спектакле «Лейтенант с Инишмора». Постановка будет показана в преддверии Третьего международного театрального фестиваля МакДонаха, который пройдет в Перми с 1-7 октября.

«Главное требование к кандидатам — покладистость. По сценарию черный кот, любимец главного героя, ирландского террориста Падрайка, должен выйти на сцену и попробовать корм с ладони артиста», — написали в своей группе ВКонтакте сотрудники театра.

Владельцев котов вместе с питомцами ждут на уличном кастинге 3 сентября, 19.00 во дворе театра «У Моста». Победителя объявят до 8 сентября.

На этот пост активно начали откликаться пермяки. Они публикуют в комментариях фото своих котов.

«Возьмите моего, кот очень ласковый, кличка Малыш. Любит сидеть и хомячить рыбу. За обедом настоящий джентльмен. Шерстка гладкая, глазки золотистые», «Даже если, допустим, наш кот подошел вам, и мы должны привозить его на все спектакли. Однако театр много гастролирует. Как тогда быть с котом? Почему бы Вам не подарить дом котику из приюта?», — пишут пользователи.