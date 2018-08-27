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Сын актера Караченцева рассказал, почему отец покинул израильскую клинику
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Сын актера Караченцева рассказал, почему отец покинул израильскую клинику 

ТК «Звезда» 27 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Лечение в Тель-Авиве не принесло ожидаемого результата и артист был вынужден вернуться на родину.
Николай Караченцев прошел курс химиотерапии в Красногорском онкоцентре. Ранее актер театра и кино проходил лечение в Израиле. Медики пытались справиться с раком легких, который диагностировали артисту, сообщает сайт «360». Сын 73-летнего актера Андрей рассказал о лечении своего отца.
«Да, опухоль уменьшилась под действием химиотерапии в Красногорске. До этого лечились в Израиле, но там все не так успешно. Эффект лечения индивидуальный. На кого то действует терапия, на кого то нет. У папы лечебный эффект получился минимальным», — рассказал Андрей Караченцев.
Сейчас артист находится на даче. Лечебный курс Караченцев проходит раз в три недели. Дальнейшее лечение Караченцев-старший будет проходить в России.
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