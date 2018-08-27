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В начале сентября в «Ведогонь-театре» стартует 20-й театральный сезон
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В начале сентября в «Ведогонь-театре» стартует 20-й театральный сезон 

Префектура Зеленоградского административного округа + ещё 2 27 августа 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
20-й театральный сезон в «Ведогонь-театре» Зеленограда начнется, как и запланировано, 9 сентября.
Несмотря на то, что активно идет подготовка к капитальному ремонту, театр продолжит работу. Уже 9 сентября «Ведогонь-театр» откроет юбилейный 20-й сезон спектаклем о Зеленограде «Белки, сосны, микросхемы», в основу которого легли живые воспоминания, интервью и документальные материалы.
Начались репетиции детского спектакля. В ноябре маленьких зрителей ждет встреча с героями волшебной сказки датского писателя Г. Х. Андерсена «Огниво» в интерпретации Е. Сперанского. Историю о Солдате, который благодаря своей смекалке и доброму сердцу победил коварную Ведьму и добился руки прекрасной Принцессы, поставит режиссер Олег Лабозин.
А в конце ноября «Ведогонь-театр» проведет фестиваль детских спектаклей. В Зеленоград съедутся коллективы из Москвы, чтобы подарить театральный праздник для малышей, младших школьников и подростков. В рамках фестиваля также планируется проведение мастер-классов, творческих встреч и обсуждений.
В этом сезоне продолжится серия неформальных встреч с артистами театра в рамках проекта «Поговорим?!», а любители хорошей литературы смогут вновь погрузиться в волшебный мир книги благодаря проекту «Читаем вслух». Причем сделать это можно будет не только в стенах родного театра, но и на других площадках города.
Не прекратится и работа Учительского клуба и Клуба театрального блогера. Традиционно пройдет акция «Ночь искусств», а в декабре зеленоградские артисты покажут волшебную новогоднюю историю. И, конечно, всех зрителей ждет встреча с уже полюбившимися спектаклями репертуара!
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