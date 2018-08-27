Музыкальный театр открывает юбилейный 60-й сезон

Сегодня Красноярский музыкальный театр приступил к подготовке 60-го юбилейного творческого сезона. Утром прошло торжественное собрание труппы, на котором директор театра Наталья Русанова и главный режиссер Николай Покотыло объявили о планах на предстоящий год, рассказали, какие проекты и спектакли театр представит красноярцам. А уже вечером артисты приступят к работе над новым спектаклем, премьера которого запланирована на начало ноября.

60-й творческий сезон будет открыт 21 сентября мюзиклом «Винил». Мировая премьера спектакля с большим успехом прошла в июне этого года — его посмотрели почти 3 000 зрителей. Показ мюзикла даст стар череде ярких событий, которых в этом сезоне будет очень много.

«Мы взяли для себя правило — каждый месяц должен ознаменоваться каким-то знаковым событием: бенефисы оркестра, хора, балета, большие сольные проекты молодых и заслуженных артистов театра, творческие вечера и встречи с режиссерами и актерами и, конечно, премьеры новых спектаклей. Каждый зритель в этот важный для нас сезон сможет найти в афише театра что-то для себя. Центральным событием юбилейного года станет большой праздничный концерт 20 февраля 2019 года», — отметил главный режиссер Красноярского музыкального театра Николай Покотыло.

Уже 19 октября оркестр театра под управлением музыкального руководителя и главного дирижера театра Валерия Шелепова представит эксклюзивную программу «Магия звука», при участии солистов, хора, балета и пяти дирижеров.

3 ноября состоится премьера комедии о супружеской жизни и женской изобретательности — мюзикл «Как вернуть мужа» по мотивам пьесы Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена «Моя жена — лгунья» (режиссер-постановщик Николай Покотыло).

22 ноября — праздник для любителей танца — премьера авангардного танцевального спектакля «Линии времени» в постановке главного балетмейстера театра Елены Слободчиковой.

В 2019 зрителей ждет премьера спектакля «Мне осталась одна забава…» по произведениям Сергея Есенина и советских композиторов (режиссер-постановщик Юрий Цехановский). Бенефис хора под руководством главного хормейстера театра Ларисы Сивых, где хоровая труппа будет представлена с новой непривычной стороны. К 9 мая большой проект, посвященный Великой Отечественной войне — музыкально-литературную композицию «На всю оставшуюся жизнь» — представит режиссер заслуженный артист России Юрий Цехановский. Также свои сольные проекты представят: заслуженная артистки России обладательница «Золотой Маски» Светлана Кольянова и Александр Белопашинцев, заслуженная артистка России Валентина Литвина, Наталья Тимофеева.

Ознакомиться с полной афишей на сентябрь и октябрь, а также купить билеты можно на сайте театра.

фото: пресс-служба Музыкального театра