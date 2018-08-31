Более 200 мероприятий пройдет в больницах Москвы в рамках дней открытых дверей в сентябре

Дни открытых дверей пройдут в клиниках Москвы в течение сентября, всего запланировано более 200 мероприятий — лекций, консультаций врачей и другое. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«В сентябре наши врачи предлагают более 200 мероприятий, из них более 100 проводятся для будущих мам. Для детей 11 московских клиник подготовили программу с консультациями, обследованиями и диагностикой. Формат открытых дверей очень удобен и востребован у москвичей. Каждый может выбрать день, время и место, любую клинику из списка и посетить лекцию, записаться в школу здоровья, пообщаться с врачами и пройти диагностику своего здоровья», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна

Так, 1 сентября в больнице им. В. Вересаева можно будет пройти диспансерный осмотр, а 8 сентября в больнице им. Ф. Иноземцева пройдет день открытых дверей для людей с болью в коленных и плечевых суставах, где можно будет получить консультацию врача травматолога-ортопеда, а при необходимости пройти УЗИ-диагностику суставов или рентген-обследование.

Кроме того, в конце сентября в ряде московских клиник пройдут медицинские осмотры, приуроченные ко Всемирному дню сердца. 29 сентября состоится встреча арт-проекта «Сказать не могу молчать» психиатрической больницы №1 им. Н. Алексеева, в рамках которой состоятся творческие мастер-классы, лекции, анонимные консультации специалистов и другое.

График мероприятий размещен в календаре проекта департамента здравоохранения Москвы «Входите, открыто!».