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Более 200 мероприятий пройдет в больницах Москвы в рамках дней открытых дверей в сентябре
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Более 200 мероприятий пройдет в больницах Москвы в рамках дней открытых дверей в сентябре 

Агентство «Москва» + ещё 8 14 часов назад
Фото: Москва24
Дни открытых дверей пройдут в клиниках Москвы в течение сентября, всего запланировано более 200 мероприятий — лекций, консультаций врачей и другое. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
«В сентябре наши врачи предлагают более 200 мероприятий, из них более 100 проводятся для будущих мам. Для детей 11 московских клиник подготовили программу с консультациями, обследованиями и диагностикой. Формат открытых дверей очень удобен и востребован у москвичей. Каждый может выбрать день, время и место, любую клинику из списка и посетить лекцию, записаться в школу здоровья, пообщаться с врачами и пройти диагностику своего здоровья», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.
Так, 1 сентября в больнице им. В. Вересаева можно будет пройти диспансерный осмотр, а 8 сентября в больнице им. Ф. Иноземцева пройдет день открытых дверей для людей с болью в коленных и плечевых суставах, где можно будет получить консультацию врача травматолога-ортопеда, а при необходимости пройти УЗИ-диагностику суставов или рентген-обследование.
Кроме того, в конце сентября в ряде московских клиник пройдут медицинские осмотры, приуроченные ко Всемирному дню сердца. 29 сентября состоится встреча арт-проекта «Сказать не могу молчать» психиатрической больницы №1 им. Н. Алексеева, в рамках которой состоятся творческие мастер-классы, лекции, анонимные консультации специалистов и другое.
График мероприятий размещен в календаре проекта департамента здравоохранения Москвы «Входите, открыто!».
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