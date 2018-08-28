В «Меридиане» пройдет празднование Дня города

В рамках городской сетевой акции «Единый день открытых дверей» 1 и 2 сентября руководители студий центра культуры и искусства «Меридиан» будут радовать гостей интерактивной программой, показательными выступлениями и мастер-классами.

«1 и 2 сентября у нас пройдут открытые и интерактивные занятия! Также наших гостей ожидают яркие презентации творческих студий, открытые экспозиции, территория игр и фотозона! Вы сможете получить консультации по выбору кружков и секций и записаться на наши занятия», — передают организаторы.

Кроме этого, в рамках Дня открытых дверей в малом зале пройдут концерты ведущего творческого коллектива Москвы театра восточного танца «Аль-Джана». Вход на все мероприятия свободный.