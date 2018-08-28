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В «Меридиане» пройдет празднование Дня города
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В «Меридиане» пройдет празднование Дня города 

Управа района Черемушки + ещё 3 28 августа 2018
Фото: Управа района Черемушки
В рамках городской сетевой акции «Единый день открытых дверей» 1 и 2 сентября руководители студий центра культуры и искусства «Меридиан» будут радовать гостей интерактивной программой, показательными выступлениями и мастер-классами.
«1 и 2 сентября у нас пройдут открытые и интерактивные занятия! Также наших гостей ожидают яркие презентации творческих студий, открытые экспозиции, территория игр и фотозона! Вы сможете получить консультации по выбору кружков и секций и записаться на наши занятия», — передают организаторы.
Кроме этого, в рамках Дня открытых дверей в малом зале пройдут концерты ведущего творческого коллектива Москвы театра восточного танца «Аль-Джана». Вход на все мероприятия свободный.
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