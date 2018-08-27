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«Вязаный» спектакль покажут ветераны «Заботы» в День знаний
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«Вязаный» спектакль покажут ветераны «Заботы» в День знаний 

Вологда.рф 27 августа 2018
Спектакль — сказку готовят посетители центра «Забота» для III Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче — 2018». Он пройдет на площади Революции 1 сентября. Необычное представление покажут участники кружка «Вязаной игрушки».
Более полутора месяцев ветераны трудились над созданием своих персонажей. Юные вологжане увидят спектакль, который «расскажет» о необходимости энергосбережения. Помимо этого, участники представления покажут зрителям и уже полюбившиеся сказки «Колобок», «Теремок», «Репка». Все персонажи и даже декорации вязаные. В представлениях примут участие около 15 посетителей центра «Забота».
К слову, в центре «Забота» также наступает новый «учебный» год. Многие кружки будут открыты в новом формате. Вернется в «Заботу» направление иностранных языков. Помимо китайского, пенсионеры будут изучать английский и немецкий.
В филиале на Преображенского серия мастер-классов по рукоделию станет постоянной и получит название «Самоделкин». Любой желающий сможет попробовать свои силы в бисероплетении и вышивке.
Группа по тестопластике «Сувенир» сменит свое направление. Вместо привычных игрушек, ветераны будут создавать предметы домашнего интерьера — фоторамки, магниты.
Напомним, сейчас в центре «Забота» открыто более 100 кружков, 25 из которых спортивной направленности.
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