В Рыбинске ремонтируют фасад здания драматического театра 

В Рыбинске продолжают реконструкцию фасада драматического театра, сообщили в пресс-службе администрации.
Подрядчик приступил к ремонту в начале июля. На данный момент рабочие демонтировали аварийную крышу, установили каркас новой кровли, частично покрасили здание.
Реконструкция идет в рамках общей концепции реставрации исторического центра города. Средства выделили из городского бюджета.
«Открытие театрального сезона 14 сентября. Возможно, что подрядчик не выполнит все работы к этому сроку. Но мы постараемся минимизировать временные неудобства и ждем наших зрителей на открытие 194 сезона», — рассказала директор Рыбинского драматического театра Ирина Петрова.