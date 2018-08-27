В Рыбинске ремонтируют фасад здания драматического театра

В Рыбинске продолжают реконструкцию фасада драматического театра, сообщили в пресс-службе администрации.

Подрядчик приступил к ремонту в начале июля. На данный момент рабочие демонтировали аварийную крышу, установили каркас новой кровли, частично покрасили здание.

Реконструкция идет в рамках общей концепции реставрации исторического центра города. Средства выделили из городского бюджета.