«Артист не может быть страшным или корявым»

Ксения Войт, 23 года, театр «Старый дом»:

«Когда я училась в другом институте, на совсем другую профессию, моя тётя отдала мне билеты в учебный театр НГТИ на «Вишнёвый сад». Тогда я и поняла, что хочу учиться с такими людьми, учиться у таких людей. Поняла, что труд вполне может быть праздником. Я бы даже сказала, что не спектакль меня впечатлил, а люди. Живые и заинтересованные.

На первом курсе мне пришлось практически полностью отказаться от общения с друзьями, от помощи семье. Но со временем учишься распределять силы, поэтому всё в наших руках. Зачем отказываться вопреки собственному желанию? Нужно грамотно приоритеты расставить. Врать не буду, от мира слегка отрешённо существовали в институте, должны были научиться жить в нужном ритме, а дальше — посмотрим. Вдруг обманываюсь.

О мечтах говорить хочется, но сложно и опасно. Как говорится, хочешь рассмешить Бога… Скажу только, что с невероятным удовольствием прикоснулась бы к Чехову! Пока что я убеждена, что все могут играть всех, поэтому я за разрушение системы амплуа — такой, какая она была и какая есть сейчас.

(М. М. : Красота и молодость сильно важны в работе артиста?) Мне кажется, что красота очень относительна. Может помочь, а может и злую шутку сыграть — например, если надеяться только на неё.

О стереотипах — в отзыве к одному из спектаклей «доброжелатель» написал примерно следующее: «Лишнего пить нельзя никому, но ей пить нельзя ничего точно».

Или часто слышу: «Актриса? Играешь сейчас? Всё не по-настоящему? Врёшь?». А когда пытаешься объяснить, что ты четыре года учился говорить правду, — не верят. И ещё есть две полярности: либо у тебя не должно быть личной жизни вообще, либо ты ведёшь беспорядочные связи направо и налево».

Анастасия Косенко, 22 года, театр «Красный факел»:

«Конечно же, когда я в девятом классе начинала думать в сторону этой профессии, да и даже когда окончательно определилась в одиннадцатом классе, что пойду поступать в театральный, я могла только мечтать о таком будущем. Я говорю о потенциальных возможностях, открывшихся передо мной теперь, когда меня взяли в «Красный факел».

Естественно, что я как любой артист мечтаю о ролях — о ролях главных, конечно. Мечтаю играть героинь сильных, а может, и слабых — разных! Это же интересно, когда одна роль не похожа на другую.

Сейчас, пока молод, нужно встать на ноги, нужно и другим, и себе доказать, что ты чего-то стоишь, а для этого нужно трудиться не покладая рук. Театр любит, чтобы ты посвящал себя только ему, нужно ему в этом угождать и жертвовать чем-то для дела. Но, если подумать, разве мы не идём на уступки перед теми, кто нам небезразличен. Только в настоящей любви не замечаешь тягот лишений — ты окрылён чувствами.

Больше всего я ненавижу, когда меня просят произнести тост, сопровождая это фразой: «Ты же артистка, должна хорошо это делать, это твоя профессия…».

Это где такое, простите, написано? Нет, я мечтаю произносить не тосты, а реплики героев спектаклей, которых, я надеюсь, будет великое множество!».

Иван Зрячев, 23 года, театр «Глобус»:

«Профессию я сформулировал для себя в классе десятом. У нас в школе чудным образом открылась студия Константина Хабенского — место, где можно было фантазировать, жить, чувствовать… Сбежать от учебников. И там мне было очень хорошо. Я понял, что ничего другого мне и не надо.

У меня такая фактура, что в театре продолжительное время я буду играть совсем юных романтичных людей. Есть такое предчувствие. Иногда чувствуешь себя уже мужчиной, а на сцене надо быть ребёнком, но это вполне может стать моей отрадой. Хотелось бы поиграть отрицательные роли. Очень греют роли Малыша Алекса из «Заводного апельсина» и императора Калигулы.

Красота и молодость — это внутренности актера. Красота не зависит даже от внешности.

Можно быть очень привлекательным, имея кривой нос. Кривой нос, который станет твоей изюминкой. Вопрос энергии и обаяния. За это и берут.

Это суровая профессия. Не получится прийти домой и побыть нормальным человеком, не получится «снять» её на время — всегда будут висеть вопросы, на которые ты будешь искать ответы головой и душой. Многие люди думают, что это поверхностная профессия (мол, любой дурак может выучиться на актёра), что пользы для общества никакой. Это нервирует. Я скажу, что это такая же важная профессия, как и врач. Верю, что театр может спасти жизнь.

Не люблю, когда актёрская профессия ассоциируется с алкоголем. Выпивают все и независимо от профессии. Обычно, когда узнают, что ты актёр, просят прочитать стихотворение или монолог из «Крёстного отца». Что-то вроде обезьянки из зоопарка, очень смешно и мило».

Алина Шайхеева, 25 лет, Новосибирский музыкальный театр:

«Я росла в семье музыкантов. С раннего возраста, начиная с детского сада, я выходила на сцену. Мне это доставляло большое удовольствие, и сомнений не было, что будущее — артистическое.

Первые серьёзные роли меня нашли в консерватории — студенческие спектакли мне дали шаг вперёд в моей работе над своими актёрскими способностями.

Мечтаю сыграть всё! А вообще, у артиста амплуа должно быть универсальным.

Считаю, что человек должен отказаться от лёгкой работы, если он действительно хочет стать настоящим артистом.

Красота и молодость не могут мешать актёру. А вообще, в каждом возрасте есть свои прелести, большое значение имеет опыт».

Арина Литвиненко, 21 год, театр «Глобус»:

«Если бы этот вопрос (М. М. : Когда вы поняли, что хотите быть актрисой?) задали моему дедушке, он бы рассказал свою любимую историю о том, как я в четыре года, изображая Верку Сердючку на домашнем концерте, заявила ему, что мне надо на большую сцену, потому что «видишь, как мне хлопали».

Когда поступали, нам тоже задавали этот вопрос: «О какой роли мечтаете?». Тогда не задумываясь сказала: о Наташе Ростовой. Недавно поняла, что очень хотела бы сыграть Одинцову из «Отцов и детей». Но, кажется, сейчас я уже не Наташа, но ещё и не Анна.

Если говорить об амплуа — институт отличное место, чтобы рушить стереотипы. Где ещё в 20 лет ты сможешь сыграть 60-летнюю умудрённую опытом женщину?

В театре, я подозреваю, такого не будет. Хотя кто знает: современное искусство — вещь непредсказуемая.

Меня всегда пугали, что нужно отказаться практически от всего, чтобы стать настоящим актёром, что о друзьях, семье, свободном времени и праздниках ты можешь забыть. Неправда! Пока что мне кажется, что отказываться, наоборот, нельзя! А где же брать силы? То, что у актера странный график, — это издержки профессии. Врачи тоже работают первого января. Единственное, на что точно не стоит рассчитывать, — это огромные гонорары. Но ведь не это главное! Главное — любить то, что ты делаешь.

Мы с однокурсниками как-то даже создавали топ самых часто задаваемых вопросов студентам театрального. Первое место — когда в кино увидим? На втором — обязательный вопрос про бесплатный билетик в театр. Это и забавно, и неловко. А если серьёзно — расстраивает, что всё ещё бытует мнение, что артисты — легкомысленные люди, да и профессия это несерьёзная. Таких образованных, начитанных и интересных людей, как актёры, ещё нужно поискать!».

Элина Зяблова, 22 года, театр «Глобус»:

«Уже в девятом классе узнала, что одноклассницы записались в музыкальную школу на курс театрального отделения. Тут и рвануло у меня, пошла с ними. У меня всё так выходило, что, несмотря на дикую боязнь сцены, неимоверный внутренний зажим, синдром отличницы, меня выделяли, давали главные роли, да и я сама выпускала всех своих демонов.

Мечтается всё же стать артисткой, за которой не закреплено определённого амплуа. Но, к сожалению, внешность, личный характер и темперамент чаще всего мешают этим мечтаниям. Меня очень привлекают сильные, независимые женщины, мощные личности вплоть до древнегреческих героинь — Медеи, Антигоны.

Однако есть и огромная жажда слабых, влюблённых, женственных героинь. В данный момент роль мечты — это набоковская Лолита.

Красота и молодость в театре — растяжимые понятия. Молодость помогает в плане сил и амбиций, а иногда мешает: когда пытаешься соответствовать, становится только хуже, переигрываешь, много напрягаешься и тратишь больше, чем нужно. Я сама ловлю себя на мысли, что приятней ведь смотреть на красивое тело, на красивое лицо. Но хорошо, что есть великая сила обаяния, которая дарит талантливым, но не с выдающейся внешностью людям, возможность творить — и творить порой мощнее, нежели красавцы.

Раздражает, что многие думают: артисты глупые и малообразованные. У меня тут недавно спросили: «А что, актёры пьют после каждого спектакля?». Это ужасный стереотип про алкоголь. Конечно, у него есть своя почва, но, боже, это люди как люди, которым требуется отдыхать, и уж точно не каждый день и не после каждого спектакля».

Юлия Шабайкина, 26 лет, «Первый театр»:

«Я просто знала, что театр — это единственное, что заставляет меня понимать и видеть разный мир: добрый, злой, с любовью или войной. И то, что я от этого знакомства (с театром. — М. М.) испытала, я не испытывала нигде более.

Мне просто очень хотелось быть хоть как-то причастной к этому, и я уволилась из банка, забрала документы из института и решила так: попробую с самого странного и страшного, что, скорее всего, у меня не получится. Попробую поступить в театральный институт. Мне был 21 год.

Мечтаю я о Сонечке ("Дядя Ваня" Чехова). А вообще, не хочу думать о том, какое амплуа или какую героиню я бы хотела сыграть больше, ибо сразу будто границы рисую. Зачем? Те роли, которые мне дадут, — в них я и буду искать то, о чём мечтаю. А знать своё амплуа — нет, пусть это решают режиссёры.

(М. М. : Важна ли красота и молодость для актрисы?) А что есть красота? Молодость и красота для меня не обязательно связаны.

Что значит настоящий актёр? Если ты выбрал эту профессию, а она тебя, то будь честным, созидай, учись. Актёр — это уже большое, цельное понятие.

Раньше я думала, что от всего нужно отказаться, что нужно посвящать всего себя делу, которым ты занимаешься. И никакой любви и всего того, что могло бы отвлекать.

Но потом поняла, что не так всё просто — без любви никуда. Из любви всё. Просто нужно уметь правильно себя распределять что ли.

Бесит, когда [говорят]: «Ну, давай, покажи чё-нить, вас же там в „театралке“ учат всякому!». Но в моём окружении мало таких людей».

Семён Грицаенко, 24 года, «Первый театр»:

«Я решил, что стану актёром, в одиннадцатом классе. Но не сразу начал работать по профессии — после окончания института я пошёл в армию. Там отслужил год, после чего вернулся и решил полгодика отдохнуть — посмотреть Россию. А потом работал педагогом по актёрскому мастерству у детишек.

Это профессия, которая облагораживает тебя независимо от того, какой ты внешности и возраста.

Если артист действительно верит в то, что он делает и любит, и получает от этого удовольствие, он априори не может быть, извините за выражение, страшным или каким-то корявым.

Я мечтаю сыграть роль Генриха V — это прям моя заветная мечта.

В наше время (да и в старые времена) всегда приходилось чем-то жертвовать. Не только во имя профессии, но и во имя любви, во имя человека, своих каких-то моральных качеств. И профессия у нас из таких, где жертвы просто «бегут рекой». Надо жертвовать свободным временем, много работать надо, много заводить контактов, много учиться, читать, смотреть, видеть, слышать и слушать. Это как отношения, над которыми нужно всю жизнь работать.

Стереотипы об артистах, которые меня смешат или бесят? Это, конечно, что все они наркоманы и алкоголики нетрадиционной ориентации. О том, что артисты глупые, что артисты — это богема. Они есть, но в любой профессии есть такие люди».

Станислав Скакунов, 21 год, театр «Глобус»:

«Впервые я подумал о том, чтобы стать актёром, в девятом классе. Тогда же и решил, что поеду поступать сразу после окончания школы.

В данный момент я не могу точно сказать, какую роль мечтал бы сыграть. Возможно, это придёт со временем. Хочется сейчас пробовать многое. [Молодость и красота], конечно, помогают! И этим нужно тоже пользоваться, но, конечно, не делать все ставки только на это.

Приведу в пример один из стереотипов. Это когда говорят, что артистом может стать любой дурак и что это несерьёзная профессия».

Алина Юсупова, 21 год, театр «Глобус»:

«Всегда выбирала между журналистикой, танцами и театром, но в восьмом классе после прохождения каких-то курсов по журналистики поняла, что выбор в пользу театра очевиден.

Слово «амплуа» терпеть не могу и не понимаю его. На мой взгляд, есть фактура, но если ты податлив, находишься в поиске нового опыта, новых возможностей, нужно выбивать из себя это «амплуа». А роль мечты на данном этапе жизни — Анна Каренина.

Я думаю, что молодость и красота очень помогают, причём не важно, сколько тебе лет. Я видела «молодых» артистов в возрасте и «пожилых» выпускников. Дело ведь не в количестве лет, а во внутреннем восприятии, огне, этой свежести, которая так присуща молодёжи.

Я думаю, что [актёр] должен скорее не отказаться [от многого ради работы], а научиться принимать как данность окружающие обстоятельства.

Как данность, что тебя нет сутками дома. Как данность, что у тебя нет выходных. Как данность, что теперь есть не только ты, но и партнёр. Просто принять то, что твоя жизнь не будет прежней.

Самые забавные [мифы] — это, наверное: «Ну, давай, прочитай/сыграй/рассмеши, ты же актриса!». Ведь все актёры — лихие импровизаторы и всегда готовы тут же развлечь».

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