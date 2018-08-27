Ещё
Театр под руководством Армена Джигарханяна ждет всех на спектакль под названием «Трамвай „желание“»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Театр под руководством Армена Джигарханяна ждет всех на спектакль под названием «Трамвай „желание“» 

Управа района Гагаринский + ещё 1 27 августа 2018
Фото: Управа района Гагаринский
3 сентября в театре под руководством Армена Джигарханяна будет проходить спектакль «Трамвай „желание“». Продолжительность: 3 часа с одним антрактом.
Это драма. В ней повествуется о представительнице южной аристократии Бланш Дюбуа, она приезжает к сестре, с которой не виделась десять лет. Бланш надеется найти у Стеллы покой и взаимопонимание, но ей не суждено обрести ни того, ни другого. Родители давно умерли, и ушел за долги их родовой дом. Стелла изменилась и не понимает сестру, а ее муж, Стэнли Ковальский, оказывается сущим дьяволом. У него сразу возникает неприязнь к Бланш. Он собирает на нее компромат и расстраивает тем самым ее брак с Митчем. Столкновение грубой и вульгарной действительности в лице Стэнли и идеалистического, во многом придуманного, мира Бланш приводит к трагедии.
фото: allinmos.ru
Управа района Гагаринский: последние новости
В детском музыкальном театре имени Н.И. Сац будет проходить балет «лебединое озеро» Театр под руководством Армена Джигарханяна ждет всех любителей спектаклей на представление «Свадьба Кречинского» Сегодня, в 19:00 в театре под руководством Армена Джигарханяна пройдет Спектакль «Чума на оба ваши дома»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Самые тошнотворные фильмы в истории кино3
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение