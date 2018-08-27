Театр под руководством Армена Джигарханяна ждет всех на спектакль под названием «Трамвай „желание“»

3 сентября в театре под руководством Армена Джигарханяна будет проходить спектакль «Трамвай „желание“». Продолжительность: 3 часа с одним антрактом.

Это драма. В ней повествуется о представительнице южной аристократии Бланш Дюбуа, она приезжает к сестре, с которой не виделась десять лет. Бланш надеется найти у Стеллы покой и взаимопонимание, но ей не суждено обрести ни того, ни другого. Родители давно умерли, и ушел за долги их родовой дом. Стелла изменилась и не понимает сестру, а ее муж, Стэнли Ковальский, оказывается сущим дьяволом. У него сразу возникает неприязнь к Бланш. Он собирает на нее компромат и расстраивает тем самым ее брак с Митчем. Столкновение грубой и вульгарной действительности в лице Стэнли и идеалистического, во многом придуманного, мира Бланш приводит к трагедии.

фото: allinmos.ru