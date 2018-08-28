Открытие сезона в Самарском театре оперы и балета: премьера знаменитой оперы «Кармен»

Самарский театр оперы и балета — уникальный российский музыкальный театр. Он был открыт 1 июня 1931 года оперой Мусоргского " Борис Годунов ". У его истоков стояли выдающиеся российские музыканты: ученик Танеева и Римского-Корсакова — дирижёр и композитор Антон Эйхенвальд, известный российский дирижёр Исидор Зак, режиссёр Большого театра Иосиф Лапицкий. В историю театра вписаны имена знаменитых дирижёров: Савелия Бергольца, Льва Оссовского. Также оставили свой заметный след режиссёр Борис Рябикин , певцы Александр Дольский, народный артист УССР Николай Полудённый, народный артист России Виктор Черноморцев , народная артистка РСФСР, будущая солистка Большого театра Наталья Шпиллер , Лариса Борейко и многие другие.

Каждый сезон театр неизменно радует своих поклонников премьерами, фестивалями и гастрольными показами. Много внимания уделяется постановкам музыкальных сказок для детей. Ежегодные новогодние представления у огромной елки в фойе театра на втором этаже стали уже традицией и радуют уже не одно поколение самарских ребятишек. Артисты оперы и балета выступают и на концертной сцене.

Фестивали занимают особое место в жизни театра. В их числе ежегодный фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, международный фестиваль оперного искусства «Басы ХХI века», музыкальный фестиваль " Мстиславу Ростроповичу ". Под разными названиями ежегодно проходит весенний оперный форум. Так, в 2012 состоялся Международный оперный фестиваль имени Ирины Архиповой , в 2013 — «Фестиваль оперного искусства „Два века с Верди“», в рамках которого прошли гастроли Московсого театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова и была представлена премьера оперы «Трубадур». В 2014 — фестиваль оперного искусства «Лики любви», в 2015 — фестиваль «Песнь торжества», посвященный 70-й годовщине Великой Победы. Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест в 2003 году был удостоен Ордена «Екатерины Великой», а в 2011 году вошел в состав Ассоциации Европейских Фестивалей. Президент Ассоциации Дарко Брлек в 2012 году посетил один из спектаклей XII фестиваля классического балета имени Анны Шелест. Благодаря фестивальным инициативам театра самарские зрители могут познакомиться с искусством десятков крупнейших мастеров отечественного и зарубежного оперного и балетного искусства.

В этом году традиционный балетный фестиваль имени Аллы Шелест пройдет с 19 по 28 октября. Зрители смогут увидеть звёзд балетного искусства из столичных театров.

С 16 по 25 ноября пройдет оперный фестиваль. Он будет посвящен 160-летию Джакомо Пуччини и закроется первой оперной премьерой сезона. Ею станет одноактная опера «Джанни Скикки».

Первая балетная премьера намечена на декабрь 2018 — это будет классика детского балета, «Чиполлино » в постановке Генриха Майорова на музыку Карена Хачатуряна

В 2019 году состоится мировая премьера балета «Три маски короля» Юрия Смекалова на музыку современного петербургского композитора Михаила Крылова и пройдет премьера оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Откроет 88 сезон премьерная постановка оперы «Кармен». На либретто А. Мельяка и Л. Галеви в редакции Э. Гиро (на французском языке). Фото: Самарский академический театр оперы и балета

Опера «Кармен» — один из признанных шедевров мирового оперного искусства. Первая премьера ее состоялась в Париже 3 марта 1875 года в театре «Опера-Комик». Но, как это ни странно, успеха она не имела и закончилась полным провалом. Публика оказалась не готова к подобному реализму на сцене, и газеты обвинили композитора в безнравственности. Однако именно негативные рецензии дали «Кармен» своеобразную рекламу и сделали ее популярной. В немалой степени возвращению оперы на парижскую сцену способствовали триумфальные гастроли в Европе, России и Америке.

Сюжет взят из одноименной новеллы Проспера Мериме. Но содержание произведения претерпело существенные изменения. Литераторы Анри Мельяк и Людовик Галеви разработали либретто, насытив его эмоциональностью и драматизмом, создали новые образы действующих лиц, во многом отличные от их прототипов. В центре круговорота событий — красивая и страстная цыганка. Музыка оперы, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности.

7, 8 сентября в 18:30 Премьера прошлого года — всемирно известный балет «Эсмеральда» Цезаря Пуни.

Постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака. Фото: Самарский академический театр оперы и балета

"Эсмеральда" — балет, написанный по канонам романтического театра середины XIX века. В начале 1840-х годов Пуни получил заказ на музыку балета по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Либретто было написано одним из самых знаменитых балетмейстеров того времени Жюлем Жозефом Перро. В либретто и своей постановке «Эсмеральды» Перро сохранил сюжетную линию первоисточника, однако социальная тема, столь ярко выраженная у Гюго, в балете была переведена в личную драму.

Премьера «Эсмеральды» состоялась 9 марта 1844 года в Королевском театре в Лондоне. Через четыре года балет был поставлен на сцене петербургского Мариинского театра, еще через два — в Москве, а в 1856 году — в Париже. В 1886 году Мариус Петипа осуществил новую — 4-хактную постановку балета с добавлением музыки Риккардо Дриго . В 1935 году следующую версию балета, в трех актах, девяти картинах, поставила на той же сцене Агриппина Ваганова, которая привлекла к работе над «Эсмеральдой» композитора Рейнгольда Глиэра . Позднее в этой версии балет ставился на многих других сценах. На протяжении XX века «Эсмеральда» шла на многих сценах Европы в постановках разных балетмейстеров.

Дирижёр-постановщик — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов. Балетмейстер-постановщик — заслуженный артист России Юрий Бурлака . 9 сентября в 18:30.

Опера «Борис Годунов » известного русского композитора Модеста Мусоргского , премьерой которой 1 июня 1931 года Самарский театр оперы и балеты открыл свой первый сезон. Фото: Самарский академический театр оперы и балета

И только через 8 десятилетий, в 81-й сезон, театр вновь обратился к этому шедевру М. П. Мусоргского, в редакции Н. А. Римского-Корсакова , который сконцентрировал внимание на драме царя Бориса. В спектакле «оживают» картины русской истории четырехвековой давности, тем не менее, во многом созвучные современности. Сцены оперы следуют друг за другом, словно перелистываемые страницы летописи Пимена, и выстраиваются в динамичную последовательность от всенародного избрания царя до его трагической мучительной смерти в финале.

Мировая премьера оперы состоялась 8 февраля 1874 года.

Став уникальным явлением художественной культуры, «Лебединое озеро» собрало и впитало все богатство романтического балета XIX века и во многом определило развитие балетного театра ХХ века. Образ Одетты — символ идеальной, но трагически-обреченной любви. Новым для русского балета стал образ принца Зигфрида. Впервые в русском балете был создан мужской образ (а не только танец) героя, проходящего через испытания, страдания, бросающего вызов судьбе и борющегося за свою любовь. Мировая премьера состоялась 4 марта 1877 года.

Музыкальный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств России Владимир Коваленко

Возобновление постановки народного артиста России Игоря Чернышева.

Художник-постановщик — Наталья Хохлова . 15 и 16 сентября в 18:30 Оперетта «Сильва», Имре Кальман . Либретто Л. Штайна и Б. Йенбаха. Фото: Самарский академический театр оперы и балета

Имре Кальман — один из основоположников и наиболее видных представителей новой венской оперетты, отличающейся остротой сюжетных ситуаций, развернутой музыкальной драматургией, эффективной оркестровкой. Его искусство обладает не только щедрым мелодическим даром, но и способностью психологически тонко обрисовать внутренний мир героев.

Оперетта Имре Кальмана «Сильва» известна и под другими названиями — «Королева чардаша», «Княгиня чардаша». Сюжет ее — «театр о театре», рассказ о судьбе артистки варьете. Окружение Сильвы — князья, графы. Ее талантом восхищаются, но влюбленный в Сильву Эдвин, сын князя Воляпюк, из-за сословных предрассудков не может на ней жениться. Переплетаются судьбы героев, и постепенно становится ясно, как обманчиво многое в их жизни. «Сильва» — была, есть и всегда будет опереттой номер один, ее вдохновенные мелодии рассказывают о всепобеждающей силе любви, которой не страшны никакие преграды. Мировая премьера состоялась 17 ноября 1915 года. Режиссер-постановщик оперетты — заслуженная артистка России Евгения Тенякова . Музыкальный руководитель и дирижер — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

19 сентября в 18:30 Балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Фото: Самарский академический театр оперы и балета

Либретто к балету «Щелкунчик» Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

"Щелкунчик" занимает особое место среди поздних произведении П. И. Чайковского. Он стоит обособленно от традиции балетного жанра, новаторски применены музыкальные образы. Он является для композитора точкой отсчета в поисках смысла жизни, именно в нем слышны раздумий на тему вечного.

Балетмейстер-постановщик — заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов балетмейстеров, лауреат премии Мориса Бежара Кирилл Шморгонер , 21 сентября в 18:30 Концертная программа «Grand pas Петипа» — театрализованное действо, в котором представлены номера в хореографии Мариуса Петипа. Фото: Самарский академический театр оперы и балета

Программа призвана сохранить существующее наследие великого балетмейстера Мариуса Петипа, который внес неоценимый вклад в развитие русского классического балета. Петипа — один из немногих балетмейстеров XIX века, чьи постановки дожили до наших дней и, что самое главное, продолжают и сегодня доставлять удовольствие и радовать современных поклонников балета. В балетах, поставленных этим прославленным балетмейстером, сложился и окончательно утвердился стиль академического классического танца и была завершена работа над формой многоактного балета.

23 сентября в 18:30.

Опера «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина . Фото: Самарский академический театр оперы и балета

Либретто А. П. Бородина. Хореография К. Голейзовского.

Источником для либретто, написанного самим автором при участии В. В. Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев.

Премьера оперы состоялась 23 октября (4 ноября) 1890 года в Мариинском театре.

Опера писалась в течение 18 лет, но в 1887 году композитор скончался, и опера осталась неоконченной. По записям А. П. Бородина работу завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. Действие происходит в Путивле и в половецком стане в 1185 году.

26 сентября в 18:30.

"Баядерка", Людвиг Минкус . Фото: Самарский академический театр оперы и балета

Либретто М. Петипа и С. Худекова. Хореография М. Петипа в редакции В. Пономарева и В. Чабукиани.

"Баядерка" — один из самых грандиозных, монументальных спектаклей Людвига Минкуса и Мариуса Петипа. Сюжет балета, основанный на мотивах древнеиндийского эпоса, сегодня представляется завораживающей восточной сказкой о любви, верности и коварстве. На основе контраста упругих и моторных ритмов и пластически — выразительных мелодий Л. Минкуса, балетмейстер развернул психологическую драму главной героини. Партия Никии, одна из сложнейших во всем классическом балетном репертуаре, развивается от отдельных танцевальных фраз в общем ритуальном шествии баядерок первого акта — к трагическому монологу, танцу со змеей в третьем акте и восхитительно-прекрасной сцене теней в финале спектакля.

Премьера балета состоялась 135 лет назад в Мариинском театре. С тех пор спектакль не сходит со сцен крупнейших театров мира. В разные годы главные партии в нем исполняли А. Павлова, А. Шелест, Г. Комлева и многие другие. Спектакль дарит зрителю наслаждение кристальной точностью и поэтической одухотворенностью сольного танца, четкостью и изяществом рисунка кордебалета. «Баядерка» 2012 года — третья постановка балета в Самарском академическом театре оперы и балета.

Балетмейстер-постановщик — народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки Габриэлла Комлева (Санкт-Петербург). 28 сентября в 18:30.

Опера «Флория Тоска» Джакомо Пуччини. Либретто Л. Иллики и Дж. Джакозы. Фото: Самарский академический театр оперы и балета Опера Дж. Пуччини «Флория Тоска» за 83 года существования Самарского академического театра оперы и балета в третий раз появляется в его афишах (предыдущие постановки были осуществлены в 1963 и 1982 гг.). Это одна из самых репертуарных опер. Мировая премьера состоялась в Театро Костанци в Риме 14 января 1900 года. В сюжете переплетаются темы искусства и острейшей политической борьбы. Напряженный драматургический конфликт, лежащий в основе взаимоотношений героев, самоотверженная любовь и необузданная ревность, противопоставление благородства и коварства, неожиданный трагический исход событий, — все это превращает «Флорию Тоску» в одну из самых популярных опер мирового репертуара.

Дирижер-постановщик — заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Анисимов.

Режиссёр-постановщик — народный артист России Юрий Александров (Санкт-Петербург).

30 сентября в 18:30.

Порадует сентябрь и маленьких театралов Самары.

Театр оперы и балета приготовил для них музыкальную комедию «Волшебная лампа Алладина». Фото: Самарский академический театр оперы и балета

Музыкальная комедия «Волшебная лампа Аладдина» создана по мотивам арабской народной сказки «Аладдин и волшебная лампа». Это удивительная история о приключениях и дружбе, добре и зле. Каждый мечтает найти Волшебную лампу с Джинном, который исполнит заветное желание, но когда рядом есть друзья, все мечты сбываются и без волшебства. И добро непременно победит зло, а влюбленные сердца встретятся. Но для этого нужно только сделать первый шаг.

Режиссер-постановщик, автор пьесы, либретто и текстов песен — Оксана Штанина

Композитор — Иван Пилюкшин, 22 сентября в 11:00.

Музыкальная сказка по мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик». Фото: Самарский академический театр оперы и балета

Весёлый деревянный человечек с длинным носом в поисках счастья уводит нас в мир удивительных и поучительных приключений. Неунывающий, озорной, умный и мужественный Буратино всегда стоит за справедливость, готов бороться за обиженных и слабых. Он оказывается достойным предводителем маленького кукольного народа, борющегося против злого Карабаса Барабаса, и после долгих опасных приключений добивается счастья — находит тот самый Золотой ключик.

Режиссёр-постановщик — Оксана Штанина.

29 сентября в 11:00 и 13:00.