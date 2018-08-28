Открытие сезона в Самарском театре оперы и балета: премьера знаменитой оперы «Кармен» 

Самарский театр оперы и балета — уникальный российский музыкальный театр. Он был открыт 1 июня 1931 года оперой Мусоргского "Борис Годунов". У его истоков стояли выдающиеся российские музыканты: ученик Танеева и Римского-Корсакова — дирижёр и композитор Антон Эйхенвальд, известный российский дирижёр Исидор Зак, режиссёр Большого театра Иосиф Лапицкий. В историю театра вписаны имена знаменитых дирижёров: Савелия Бергольца, Льва Оссовского. Также оставили свой заметный след режиссёр Борис Рябикин, певцы Александр Дольский, народный артист УССР Николай Полудённый, народный артист России Виктор Черноморцев, народная артистка РСФСР, будущая солистка Большого театра Наталья Шпиллер, Лариса Борейко и многие другие.
Балетную труппу возглавила солистка Мариинского театра, участница легендарных дягилевских сезонов в Париже Евгения Лопухова. Она открыла череду блестящих петербургских хореографов, в разные годы стоявших во главе самарского балета. Балетмейстерами Самарского театра были талантливый хореограф, ученица Агриппины Вагановой Наталья Данилова, легендарная петербургская балерина Алла Шелест, солист Мариинского театра Игорь Чернышёв, народный артист СССР Никита Долгушин. Фото: chronograph.livejournal.com Не так давно балетная труппа театра пополнилась и стала международной. В театре будут танцевать артисты из Панамы, Гонконга, Беларуси. А оперную труппу подкрепят участники молодёжной программы, которую Евгений Хохлов запустил в прошлом сезоне.
Каждый сезон театр неизменно радует своих поклонников премьерами, фестивалями и гастрольными показами. Много внимания уделяется постановкам музыкальных сказок для детей. Ежегодные новогодние представления у огромной елки в фойе театра на втором этаже стали уже традицией и радуют уже не одно поколение самарских ребятишек. Артисты оперы и балета выступают и на концертной сцене.
Фестивали занимают особое место в жизни театра. В их числе ежегодный фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, международный фестиваль оперного искусства «Басы ХХI века», музыкальный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу". Под разными названиями ежегодно проходит весенний оперный форум. Так, в 2012 состоялся Международный оперный фестиваль имени Ирины Архиповой, в 2013 — «Фестиваль оперного искусства „Два века с Верди“», в рамках которого прошли гастроли Московсого театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова и была представлена премьера оперы «Трубадур». В 2014 — фестиваль оперного искусства «Лики любви», в 2015 — фестиваль «Песнь торжества», посвященный 70-й годовщине Великой Победы. Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест в 2003 году был удостоен Ордена «Екатерины Великой», а в 2011 году вошел в состав Ассоциации Европейских Фестивалей. Президент Ассоциации Дарко Брлек в 2012 году посетил один из спектаклей XII фестиваля классического балета имени Анны Шелест. Благодаря фестивальным инициативам театра самарские зрители могут познакомиться с искусством десятков крупнейших мастеров отечественного и зарубежного оперного и балетного искусства.
В этом году традиционный балетный фестиваль имени Аллы Шелест пройдет с 19 по 28 октября. Зрители смогут увидеть звёзд балетного искусства из столичных театров.
С 16 по 25 ноября пройдет оперный фестиваль. Он будет посвящен 160-летию Джакомо Пуччини и закроется первой оперной премьерой сезона. Ею станет одноактная опера «Джанни Скикки».
Первая балетная премьера намечена на декабрь 2018 — это будет классика детского балета, «Чиполлино » в постановке Генриха Майорова на музыку Карена Хачатуряна.
В 2019 году состоится мировая премьера балета «Три маски короля» Юрия Смекалова на музыку современного петербургского композитора Михаила Крылова и пройдет премьера оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок».
Откроет 88 сезон премьерная постановка оперы «Кармен». На либретто А. Мельяка и Л. Галеви в редакции Э. Гиро (на французском языке). Фото: Самарский академический театр оперы и балета
Опера «Кармен» — один из признанных шедевров мирового оперного искусства. Первая премьера ее состоялась в Париже 3 марта 1875 года в театре «Опера-Комик». Но, как это ни странно, успеха она не имела и закончилась полным провалом. Публика оказалась не готова к подобному реализму на сцене, и газеты обвинили композитора в безнравственности. Однако именно негативные рецензии дали «Кармен» своеобразную рекламу и сделали ее популярной. В немалой степени возвращению оперы на парижскую сцену способствовали триумфальные гастроли в Европе, России и Америке.
Сюжет взят из одноименной новеллы Проспера Мериме. Но содержание произведения претерпело существенные изменения. Литераторы Анри Мельяк и Людовик Галеви разработали либретто, насытив его эмоциональностью и драматизмом, создали новые образы действующих лиц, во многом отличные от их прототипов. В центре круговорота событий — красивая и страстная цыганка. Музыка оперы, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности.
Дирижер-постановщик — Александр Анисимов, режиссер-постановщик — Георгий Исаакян (Москва).
7, 8 сентября в 18:30 Премьера прошлого года — всемирно известный балет «Эсмеральда» Цезаря Пуни.
Постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака. Фото: Самарский академический театр оперы и балета
"Эсмеральда" — балет, написанный по канонам романтического театра середины XIX века. В начале 1840-х годов Пуни получил заказ на музыку балета по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Либретто было написано одним из самых знаменитых балетмейстеров того времени Жюлем Жозефом Перро. В либретто и своей постановке «Эсмеральды» Перро сохранил сюжетную линию первоисточника, однако социальная тема, столь ярко выраженная у Гюго, в балете была переведена в личную драму.
Премьера «Эсмеральды» состоялась 9 марта 1844 года в Королевском театре в Лондоне. Через четыре года балет был поставлен на сцене петербургского Мариинского театра, еще через два — в Москве, а в 1856 году — в Париже. В 1886 году Мариус Петипа осуществил новую — 4-хактную постановку балета с добавлением музыки Риккардо Дриго. В 1935 году следующую версию балета, в трех актах, девяти картинах, поставила на той же сцене Агриппина Ваганова, которая привлекла к работе над «Эсмеральдой» композитора Рейнгольда Глиэра. Позднее в этой версии балет ставился на многих других сценах. На протяжении XX века «Эсмеральда» шла на многих сценах Европы в постановках разных балетмейстеров.
Дирижёр-постановщик — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов. Балетмейстер-постановщик — заслуженный артист России Юрий Бурлака. 9 сентября в 18:30.
Опера «Борис Годунов » известного русского композитора Модеста Мусоргского, премьерой которой 1 июня 1931 года Самарский театр оперы и балеты открыл свой первый сезон. Фото: Самарский академический театр оперы и балета
И только через 8 десятилетий, в 81-й сезон, театр вновь обратился к этому шедевру М. П. Мусоргского, в редакции Н. А. Римского-Корсакова, который сконцентрировал внимание на драме царя Бориса. В спектакле «оживают» картины русской истории четырехвековой давности, тем не менее, во многом созвучные современности. Сцены оперы следуют друг за другом, словно перелистываемые страницы летописи Пимена, и выстраиваются в динамичную последовательность от всенародного избрания царя до его трагической мучительной смерти в финале.
Мировая премьера оперы состоялась 8 февраля 1874 года.
Дирижёр-постановщик — лауреат международных конкурсов Виктор Куликов, Режиссер-постановщик — лауреат всероссийских конкурсов, лауреат Российских театральных премий «Чайка», «Гвоздь сезона» Нина Чусова (Москва), 12 сентября в 18:30 Знаменитый балет «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Фото: Самарский академический театр оперы и балета
Став уникальным явлением художественной культуры, «Лебединое озеро» собрало и впитало все богатство романтического балета XIX века и во многом определило развитие балетного театра ХХ века. Образ Одетты — символ идеальной, но трагически-обреченной любви. Новым для русского балета стал образ принца Зигфрида. Впервые в русском балете был создан мужской образ (а не только танец) героя, проходящего через испытания, страдания, бросающего вызов судьбе и борющегося за свою любовь. Мировая премьера состоялась 4 марта 1877 года.
Музыкальный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств России Владимир Коваленко.
Возобновление постановки народного артиста России Игоря Чернышева.
Художник-постановщик — Наталья Хохлова. 15 и 16 сентября в 18:30 Оперетта «Сильва», Имре Кальман. Либретто Л. Штайна и Б. Йенбаха. Фото: Самарский академический театр оперы и балета
Имре Кальман — один из основоположников и наиболее видных представителей новой венской оперетты, отличающейся остротой сюжетных ситуаций, развернутой музыкальной драматургией, эффективной оркестровкой. Его искусство обладает не только щедрым мелодическим даром, но и способностью психологически тонко обрисовать внутренний мир героев.
Оперетта Имре Кальмана «Сильва» известна и под другими названиями — «Королева чардаша», «Княгиня чардаша». Сюжет ее — «театр о театре», рассказ о судьбе артистки варьете. Окружение Сильвы — князья, графы. Ее талантом восхищаются, но влюбленный в Сильву Эдвин, сын князя Воляпюк, из-за сословных предрассудков не может на ней жениться. Переплетаются судьбы героев, и постепенно становится ясно, как обманчиво многое в их жизни. «Сильва» — была, есть и всегда будет опереттой номер один, ее вдохновенные мелодии рассказывают о всепобеждающей силе любви, которой не страшны никакие преграды. Мировая премьера состоялась 17 ноября 1915 года. Режиссер-постановщик оперетты — заслуженная артистка России Евгения Тенякова. Музыкальный руководитель и дирижер — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.
19 сентября в 18:30 Балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Фото: Самарский академический театр оперы и балета
Либретто к балету «Щелкунчик» Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».
"Щелкунчик" занимает особое место среди поздних произведении П. И. Чайковского. Он стоит обособленно от традиции балетного жанра, новаторски применены музыкальные образы. Он является для композитора точкой отсчета в поисках смысла жизни, именно в нем слышны раздумий на тему вечного.
Балетмейстер-постановщик — заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов балетмейстеров, лауреат премии Мориса Бежара Кирилл Шморгонер, 21 сентября в 18:30 Концертная программа «Grand pas Петипа» — театрализованное действо, в котором представлены номера в хореографии Мариуса Петипа. Фото: Самарский академический театр оперы и балета
Программа призвана сохранить существующее наследие великого балетмейстера Мариуса Петипа, который внес неоценимый вклад в развитие русского классического балета. Петипа — один из немногих балетмейстеров XIX века, чьи постановки дожили до наших дней и, что самое главное, продолжают и сегодня доставлять удовольствие и радовать современных поклонников балета. В балетах, поставленных этим прославленным балетмейстером, сложился и окончательно утвердился стиль академического классического танца и была завершена работа над формой многоактного балета.
23 сентября в 18:30.
Опера «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина. Фото: Самарский академический театр оперы и балета
Либретто А. П. Бородина. Хореография К. Голейзовского.
Источником для либретто, написанного самим автором при участии В. В. Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев.
Премьера оперы состоялась 23 октября (4 ноября) 1890 года в Мариинском театре.
Опера писалась в течение 18 лет, но в 1887 году композитор скончался, и опера осталась неоконченной. По записям А. П. Бородина работу завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. Действие происходит в Путивле и в половецком стане в 1185 году.
Режиссёр-постановщик — народный артист России Юрий Александров (Санкт-Петербург)
26 сентября в 18:30.
"Баядерка", Людвиг Минкус. Фото: Самарский академический театр оперы и балета
Либретто М. Петипа и С. Худекова. Хореография М. Петипа в редакции В. Пономарева и В. Чабукиани.
"Баядерка" — один из самых грандиозных, монументальных спектаклей Людвига Минкуса и Мариуса Петипа. Сюжет балета, основанный на мотивах древнеиндийского эпоса, сегодня представляется завораживающей восточной сказкой о любви, верности и коварстве. На основе контраста упругих и моторных ритмов и пластически — выразительных мелодий Л. Минкуса, балетмейстер развернул психологическую драму главной героини. Партия Никии, одна из сложнейших во всем классическом балетном репертуаре, развивается от отдельных танцевальных фраз в общем ритуальном шествии баядерок первого акта — к трагическому монологу, танцу со змеей в третьем акте и восхитительно-прекрасной сцене теней в финале спектакля.
Премьера балета состоялась 135 лет назад в Мариинском театре. С тех пор спектакль не сходит со сцен крупнейших театров мира. В разные годы главные партии в нем исполняли А. Павлова, А. Шелест, Г. Комлева и многие другие. Спектакль дарит зрителю наслаждение кристальной точностью и поэтической одухотворенностью сольного танца, четкостью и изяществом рисунка кордебалета. «Баядерка» 2012 года — третья постановка балета в Самарском академическом театре оперы и балета.
Балетмейстер-постановщик — народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки Габриэлла Комлева (Санкт-Петербург). 28 сентября в 18:30.
Опера «Флория Тоска» Джакомо Пуччини. Либретто Л. Иллики и Дж. Джакозы. Фото: Самарский академический театр оперы и балета Опера Дж. Пуччини «Флория Тоска» за 83 года существования Самарского академического театра оперы и балета в третий раз появляется в его афишах (предыдущие постановки были осуществлены в 1963 и 1982 гг.). Это одна из самых репертуарных опер. Мировая премьера состоялась в Театро Костанци в Риме 14 января 1900 года. В сюжете переплетаются темы искусства и острейшей политической борьбы. Напряженный драматургический конфликт, лежащий в основе взаимоотношений героев, самоотверженная любовь и необузданная ревность, противопоставление благородства и коварства, неожиданный трагический исход событий, — все это превращает «Флорию Тоску» в одну из самых популярных опер мирового репертуара.
Дирижер-постановщик — заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Анисимов.
Режиссёр-постановщик — народный артист России Юрий Александров (Санкт-Петербург).
30 сентября в 18:30.
Порадует сентябрь и маленьких театралов Самары.
Театр оперы и балета приготовил для них музыкальную комедию «Волшебная лампа Алладина». Фото: Самарский академический театр оперы и балета
Музыкальная комедия «Волшебная лампа Аладдина» создана по мотивам арабской народной сказки «Аладдин и волшебная лампа». Это удивительная история о приключениях и дружбе, добре и зле. Каждый мечтает найти Волшебную лампу с Джинном, который исполнит заветное желание, но когда рядом есть друзья, все мечты сбываются и без волшебства. И добро непременно победит зло, а влюбленные сердца встретятся. Но для этого нужно только сделать первый шаг.
Режиссер-постановщик, автор пьесы, либретто и текстов песен — Оксана Штанина.
Композитор — Иван Пилюкшин, 22 сентября в 11:00.
Музыкальная сказка по мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик». Фото: Самарский академический театр оперы и балета
Весёлый деревянный человечек с длинным носом в поисках счастья уводит нас в мир удивительных и поучительных приключений. Неунывающий, озорной, умный и мужественный Буратино всегда стоит за справедливость, готов бороться за обиженных и слабых. Он оказывается достойным предводителем маленького кукольного народа, борющегося против злого Карабаса Барабаса, и после долгих опасных приключений добивается счастья — находит тот самый Золотой ключик.
Режиссёр-постановщик — Оксана Штанина.
Композитор-аранжировщик — Василий Тонковидов.
29 сентября в 11:00 и 13:00.