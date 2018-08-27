В Смольном заявили, что Петербург теряет киноиндустрию. Комитет по культуре просит 1,4 миллиарда на субсидии

Из Петербурга уезжают кинооператоры и режиссёры из-за снижения финансирования киноиндустрии. Об этом 27 августа сообщил председатель комитета по культуре Константин Сухенко на заседании бюджетно-финансового комитета в Мариинском дворце.

«Мы теряем индустрию кинопроизводства. Речь идёт о сокращении финансирования Ленфильма и уменьшении федеральных субсидий», — отметил он. По словам чиновника, специалисты уезжают в другие регионы или за рубеж. Для того, чтобы предотвратить отток кинопроизводителей, он попросил выделить ведомству 1,4 млрд рублей на субсидии некомерческим организациям. Предполагается, что средства пойдут на съёмки 15 фильмов, в том числе о биографии музыканта Виктора Цоя

Предполагаемый бюджет комитета по культуре в 2019 году составит 13 млрд рублей. На эти средства хотят отремонтировать Уткину дачу, Петропавловскую крепость, театр Леонид Якобсона и другие культурные объекты. На субсидии театрам пойдет 1,6 миллиарда рублей. Как отметил Сухенко, 2019 станет годом театра, в связи с чем для организации ряда мероприятий потребуется дополнительное финансирование.

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