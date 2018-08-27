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Стала известна программа фестиваля «Мода на русское»
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Стала известна программа фестиваля «Мода на русское» 

РИА 57 27 августа 2018
Фото: РИА 57
Открывший череду мероприятий, посвящённых 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева, фестиваль «Мода на русское» пройдёт в Орле 2 сентября, сообщили организаторы.
В этом году мероприятие проходит во второй раз и его: «Два века с Тургеневым». Откроет программу в 14 часов на улице Ленина Губернаторский симфонический оркестр и учащиеся Орловской детской хореографической школы. Организаторы подготовили для зрителей литературный дивертисмент, читательский марафон, мастер-классы и викторины. Также все желающие смогут потанцевать на балу под открытым небом, приобрести сувениры в лавках народных мастеров и продегустировать блюда русской кухни за приятной беседой с современниками Тургенева и героями его произведений.
В 16.00 стартует игра «Интеллектуальный градус»для знатоков творчества Тургенева. В 16.30 в кинотеатре «Победа» орловцев и гостей города ожидает кинолекторий «От фантазии до любви. Таинственный Тургенев».
В 17.00 в областной филармонии состоится камерный спектакль «Одержимость. Джаз». В его основу легла история любви Ивана Тургенева и Полины Виардо, рассказанная на языке музыки, поэзии и актерской игры. Автор идеи — писатель, заместитель председателя Тургеневского общества в Москве Елена Ронина.
Завершится фестиваль в 19.00 на сцене Орловского академического театра им. И. С. Тургенева вечером балета Признание». На сцене выступят Андрей Меркурьев и другие звезды большого балета в программе «Признание». Вход на все фестивальные площадки бесплатный, на балет — по пригласительным билетам, которые можно будет получить в ходе программы.
Напомним, фестиваль «Мода на русское» стал одним из самых ярких культурных событий в культурной жизни Орловской области. Организатор фестиваля — общественный фонд «Культурное движение». Идея его создания принадлежит директору фонда Елене Шаренковой и журналисту Ирина Никишонковой, которые реализуют проект в рамках президентского гранта.
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