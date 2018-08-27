Стала известна программа фестиваля «Мода на русское»

Открывший череду мероприятий, посвящённых 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева , фестиваль «Мода на русское» пройдёт в Орле 2 сентября, сообщили организаторы.

В этом году мероприятие проходит во второй раз и его: «Два века с Тургеневым». Откроет программу в 14 часов на улице Ленина Губернаторский симфонический оркестр и учащиеся Орловской детской хореографической школы. Организаторы подготовили для зрителей литературный дивертисмент, читательский марафон, мастер-классы и викторины. Также все желающие смогут потанцевать на балу под открытым небом, приобрести сувениры в лавках народных мастеров и продегустировать блюда русской кухни за приятной беседой с современниками Тургенева и героями его произведений.

В 16.00 стартует игра «Интеллектуальный градус»для знатоков творчества Тургенева. В 16.30 в кинотеатре «Победа» орловцев и гостей города ожидает кинолекторий «От фантазии до любви. Таинственный Тургенев».

В 17.00 в областной филармонии состоится камерный спектакль «Одержимость. Джаз». В его основу легла история любви Ивана Тургенева и Полины Виардо , рассказанная на языке музыки, поэзии и актерской игры. Автор идеи — писатель, заместитель председателя Тургеневского общества в Москве Елена Ронина.

Завершится фестиваль в 19.00 на сцене Орловского академического театра им. И. С. Тургенева вечером балета Признание». На сцене выступят Андрей Меркурьев и другие звезды большого балета в программе «Признание». Вход на все фестивальные площадки бесплатный, на балет — по пригласительным билетам, которые можно будет получить в ходе программы.

Напомним, фестиваль «Мода на русское» стал одним из самых ярких культурных событий в культурной жизни Орловской области. Организатор фестиваля — общественный фонд «Культурное движение». Идея его создания принадлежит директору фонда Елене Шаренковой и журналисту Ирина Никишонковой, которые реализуют проект в рамках президентского гранта.