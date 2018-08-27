Из-за крестного хода 28 августа в Пятигорске перекроют дорогу

Улицу Эльбрусскую в Пятигорске перекроют на два часа для проведения крестного хода, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

28 августа с 7:00 до 9:00 улица Эльбрусская будет закрыта от часовни на Горячеводской площади до Успенского храма на улице Солнечной.

Автомобилистов просят потерпеть временные неудобства и продумать альтернативный маршрут.

Кроме того, 5 сентября будут перекрывать проспект Кирова от Спасского собора до театра оперетты. В этот день в городе пройдёт кулинарный фестиваль «Содружество».