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Из-за крестного хода 28 августа в Пятигорске перекроют дорогу
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Из-за крестного хода 28 августа в Пятигорске перекроют дорогу 

АиФ Ставрополье 27 августа 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Улицу Эльбрусскую в Пятигорске перекроют на два часа для проведения крестного хода, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
28 августа с 7:00 до 9:00 улица Эльбрусская будет закрыта от часовни на Горячеводской площади до Успенского храма на улице Солнечной.
Автомобилистов просят потерпеть временные неудобства и продумать альтернативный маршрут.
Кроме того, 5 сентября будут перекрывать проспект Кирова от Спасского собора до театра оперетты. В этот день в городе пройдёт кулинарный фестиваль «Содружество».
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