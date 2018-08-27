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На Дне пермской набережной выступит группа «Несчастный случай»
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На Дне пермской набережной выступит группа «Несчастный случай» 

АиФ Пермь 27 августа 2018
Фото: АиФ Пермь
Праздник пройдёт с 18.00 до 22.00 одноврнеменно на трёх площадках: на Соборной площади, променадной части набережной и акватории Камы.
В администрации Перми рассказали, что центром площадки «Дыхание города» станет Соборная площадь. Здесь установят большую сцену и светодиодные экраны. На сцене выступят артисты пермских театров, лучшие танцевальные школы города. А в завершение праздника — группа «Несчастный случай».
Еще одна сцена разместится в амфитеатре на набережной Камы. Здесь пройдут концерты лучших музыкальных коллективов Перми и выступления диджеев. На детской площадке, где оборудуют третью сцену, запланированы спектакли детских театров и иллюзионное шоу.
В течение дня пермяки смогут принять участие в чемпионате по интеллектуальным играм, творческих мастер-классах, городском флешмобе по созданию открытки и большом танцевальном марафоне «Речные люди». В программе также — парад героев, который возглавят персонажи известных литературных произведений, фильмов и комиксов. Акватория Камы станет площадкой для необычного арт-объекта и парусной регаты. Вдоль берега проплывёт огромная надпись, подсвеченная светодиодами, — «Жизнь течёт своим чередом».
Праздник завершится фейерверком.
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