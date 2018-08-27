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Более 50 спектаклей и уличных шоу пройдет на театральном фестивале им. А. Чехова в День города
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Более 50 спектаклей и уличных шоу пройдет на театральном фестивале им. А. Чехова в День города 

Агентство «Москва» + ещё 1 27 августа 2018
Международный театральный фестиваль им. А. Чехова подготовил ко Дню города 54 показа уличных спектаклей и шоу от российских и зарубежных театров. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Специально к 871-му дню рождения столицы Международный театральный фестиваль им. А. Чехова приготовил для москвичей и туристов замечательный подарок: 54 показа самых невероятных уличных спектаклей и шоу от девяти театров из восьми стран — России, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня. В постановках будет задействовано порядка 200 артистов», — говорится в сообщении.
Увидеть шоу можно будет бесплатно на праздничных площадках в «Лужниках» и на Манежной площади 8 и 9 сентября.
К примеру, театр La Fura dels Baus из Испании покажет представления с участием двух строительных кранов-«драконов», десятиметровой фигуры, также управляемой c помощью подъемного крана и артистов, выполняющих акробатические номера на высоте до 70 м. Артисты тайваньского театра U-Theatre в спектакле «Меч мудрости» соединят техники медитации и китайской гимнастики тайчи, а испанский театр Ксаркса (Xarxa Theatre) представит шоу со спецэффектами «Огонь моря».
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