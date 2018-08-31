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В День набережной в Перми перекроют движение транспорта
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В День набережной в Перми перекроют движение транспорта 

АиФ Пермь + ещё 12 18 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Движение транспорта перекроют в Перми 2 сентября в связи с празднованием Дня набережной.
Автомобили и общественный транспорт временно не сможет проехать по улицам Окулова и Газеты Звезда.
Движение по улице Окулова будет закрыто с 08.00 до 00.00 на участке от улицы Куйбышева до Соборной площади, а также по улице Газеты Звезда от улицы Монастырская до шлагбаума при въезде на набережную Камы.
«Также на указанных участках с 00:00 до 24:00 в этот день будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования», — сообщает администрация Перми.
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