В центре Перми на один день перекроют две улицы

Движение транспорта закрывают на сутки

2 сентября на Дне пермской набережной выступит группа Несчастный случай. В связи с этим в городе перекроют движение транспорта на улицах Окулова и Газеты «Звезда».

Перекрытие затронет участки улицы Окулова от Куйбышева до Соборной площади, улицы Газеты «Звезда» от Монастырской до шлагбаума при въезде на набережную Камы.

— На этих участках с 00:00 до 24:00 в этот день будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Автомобилистам советуют заранее планировать пути объезда и выбирать маршрут следования.

Мы уже писали про День набережной, на которой хедлайнером выступит известная группа «Несчастный случай».