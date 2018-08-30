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В центре Перми на один день перекроют две улицы
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В центре Перми на один день перекроют две улицы 

59.ru + ещё 8 16 часов назад
Фото: 59.ru
Движение транспорта закрывают на сутки
2 сентября на Дне пермской набережной выступит группа Несчастный случай. В связи с этим в городе перекроют движение транспорта на улицах Окулова и Газеты «Звезда».
Перекрытие затронет участки улицы Окулова от Куйбышева до Соборной площади, улицы Газеты «Звезда» от Монастырской до шлагбаума при въезде на набережную Камы.
— На этих участках с 00:00 до 24:00 в этот день будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, — сообщает пресс-служба городской администрации.
Автомобилистам советуют заранее планировать пути объезда и выбирать маршрут следования.
Мы уже писали про День набережной, на которой хедлайнером выступит известная группа «Несчастный случай».
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