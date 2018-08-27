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Международный фестиваль инклюзивного искусства Inclusive Art пройдет на Среднем Урале
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Международный фестиваль инклюзивного искусства Inclusive Art пройдет на Среднем Урале 

Информационный портал Свердловской области 27 августа 2018
В ноябре на Среднем Урале состоится III Международный фестиваль инклюзивного искусства «Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве». Мероприятие пройдет при поддержке министерства социальной политики Свердловской области.
Как рассказали организаторы, участниками фестиваля станут российские и зарубежные инклюзивные творческие коллективы: дуэты, ансамбли, в состав которых входят люди с инвалидностью от 14 лет.
«Во всем мире, в том числе и на территории Свердловской области, проживает немало талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. И цель фестиваля — формирование уникального творческого сообщества и демонстрация возможностей, открывающихся в инклюзивном взаимодействии в сфере искусства», — рассказала руководитель организации «Благое дело» Вера Симакова.
Она также отметила, что до 1 октября ведется прием заявок на участие в фестивале. О своем желании показать себя уже заявили коллективы из Свердловской области, Миасса, Омска и других городов и регионов. Организаторы также ожидают гостей из-за рубежа.
Одним из участников фестиваля в номинации «инструментальная музыка» станет 23-летний пианист Алексей Попов, страдающий расстройством аутистического спектра. Талант молодого человека проявился случайно: перед выпускным в 9 классе преподаватель музыки решила вовлечь неговорящего ученика в подготовку к празднику. Она сыграла фрагмент, и мальчик повторил на слух без нот.
На площадке фестиваля перед зрителями выступят творческие коллективы «Событие», театр танца «Другие», «Театр на Славянке», танцевальная студия организации «Открытый город» и многие другие.
Помимо презентации творческих номеров в рамках фестиваля пройдут творческие мастер-классы и круглые столы.
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