Премьера «Золотой петушок» откроет новый сезон «Геликон-оперы»

Театр «Геликон-опера» откроет новый 29-й сезон премьерой «Золотой петушок». Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Премьерный «Золотой петушок» открывает 29-й сезон «Геликон-оперы» не случайно. Его показы посвящаются 100-му юбилею Московского музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Для геликоновцев огромная честь внести свой вклад в празднование юбилея легендарного театра Москвы. Этому важнейшему событию также будут посвящены показы оперы Петра Чайковского Евгений Онегин » в ноябре 2018 г.», — сообщает пресс-служба.

Там также отмечается, что главными событиями сезона станут четыре спектакля — «Волшебная флейта», «Орландо», «Синяя борода» и «Мистер Георг Ост».