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Премьера «Золотой петушок» откроет новый сезон «Геликон-оперы»
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Премьера «Золотой петушок» откроет новый сезон «Геликон-оперы» 

Агентство «Москва» 27 августа 2018
Театр «Геликон-опера» откроет новый 29-й сезон премьерой «Золотой петушок». Об этом сообщает пресс-служба театра.
«Премьерный «Золотой петушок» открывает 29-й сезон «Геликон-оперы» не случайно. Его показы посвящаются 100-му юбилею Московского музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Для геликоновцев огромная честь внести свой вклад в празднование юбилея легендарного театра Москвы. Этому важнейшему событию также будут посвящены показы оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» в ноябре 2018 г.», — сообщает пресс-служба.
Там также отмечается, что главными событиями сезона станут четыре спектакля — «Волшебная флейта», «Орландо», «Синяя борода» и «Мистер Георг Ост».
«Первая премьера состоится на сцене зала «Стравинский» — это опера великого Вольфганга Моцарта «Волшебная флейта», она будет предоставлена в двух версиях — для взрослых зрителей и для детей, ее премьера — 14 ноября 2018 г. Следующая премьера — опера Георга Генделя «Орландо», она запланирована на март 2019 г. Премьера оперетты Жака Оффенбаха «Синяя борода» состоится в мае 2019 г. В июле 2019 г. — постановка проекта «Мистер Георг Отс», — добавили в пресс-службе.
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