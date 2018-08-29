Москва за пять лет вложила в обновление и строительство театров около 30 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. / ТАСС /. Около 30 млрд рублей из бюджета Москвы были инвестированы в обновление и строительство театральных площадок в столице. Об этом сообщил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на заседании Совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций.

"За последние пять лет город инвестировал до 30 млрд рублей в различные театральные объекты, оборудование. Это колоссальная цифра", — подчеркнул Кибовский.

Глава столичного департамента культуры напомнил, что в 2011 году 80% театров нуждались в техническом обновлении. «За это время у нас 75 помещений, объектов для 25 театров были сделаны, отремонтированы, появились новые площадки. Вот мы с вами находимся в одной из них — „Геликоне“, — отметил он.

Кибовский также сообщил, что „в новом сезоне вступают в строй „Современник“, Школа современной пьесы и ряд других объектов“. „Плюс мэром Москвы поддержано наше предложение по корректировке бюджетных проектов. То есть целый ряд театров будет в работе“, — добавил он.

Согласно прогнозу главы департамента культуры, в ближайшее время ситуация будет обратная той, что была в 2011 году. „У нас 80% (театров) будет в порядке. 20% будем смотреть в перспективе“, — сказал Кибовский.