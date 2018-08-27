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Поддержка киноиндустрии из бюджета Петербурга в 2019 году может составить 1,4 млрд рублей
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Поддержка киноиндустрии из бюджета Петербурга в 2019 году может составить 1,4 млрд рублей 

ТАСС + ещё 1 27 августа 2018
Фото: ИА Regnum
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга считают необходимым поддержать региональную киноиндустрию и выделить в 2019 году из бюджета 1,4 млрд рублей С таким предложением обратился в понедельник председатель комитета по культуре Константин Сухенко во время бюджетных слушаний в Законодательном собрании, отметив наличие серьезных проблем в этой отрасли.
"Мы получили письмо от Союза кинематографистов за подписью [председателя Никиты] Михалкова, что в Петербурге на поддержание и развитие кинематографии необходимы средства, превышающие 1 млрд рублей Мы понимаем, что это огромная сумма, но… мы теряем индустрию кино в Петербурге, и это серьезно, ее необходимо сохранить", — сказал Сухенко.
По его словам, из-за недостатка финансирования киностудии «Ленфильм» из города уходят режиссеры, специалисты по свету и звуку. Субсидии кинематографа не превышают 100 млн в год, тогда как театры ежегодно получают поддержку на уровне 4,5-5 млрд рублей
На 2019 год комитет для развития отрасли запросил свыше 1,46 млрд рублей, которые пойдут на софинансирование 15 фильмов. Окончательный объем финансирования киноиндустрии станет известен после утверждения закона о бюджете 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов Санкт-Петербурга осенью этого года.
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