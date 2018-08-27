Театр «Геликон-опера» покажет четыре премьеры в новом сезоне

МОСКВА, 27 августа. / ТАСС /. Московский театр «Геликон— опера» покажет четыре премьерных спектакля в следующем 29-м сезоне. Об этом журналистам сообщил генеральный директор и художественный руководитель театра Дмитрий Бертман перед сбором труппы в понедельник

"В новом сезоне предстоят премьеры, будет «Волшебная флейта» Моцарта. Это спектакль, который будет состоять из двух версий", — рассказал Бертман. Он пояснил, что утром будет идти детская версия постановки, а по вечерам — вариант спектакля для взрослых зрителей. Режиссером— постановщиком оперы стал Илья Ильин , автором художественного оформления — творческая группа под руководством главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова

В марте 2019 года театр представит другой премьерный спектакль — оперу Георга Фридриха Генделя «Орландо». «Это первое обращение нашего театра к барочной опере и этот спектакль будет ставить Георгий Исаакян , главный режиссер театра „Сац“, — сказал Бертман.

Премьера оперетты „Синяя борода“ Жака Оффенбаха будет представлена публике в мае 2019 года. Режиссером— постановщиком спектакля стал победитель Третьего международного конкурса молодых оперных режиссеров „Нано-опера“ Руслан Бицоев.

Последней премьерой сезона станет проект „Мистер Георг Отс“ в постановке Бертмана, которая посвящена 100-летию певца. В проекте примут участие российские музыканты, а также эстонские артисты агентства „Esti Kontsert“.

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