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Цискаридзе призвал волонтеров не бояться риска
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Цискаридзе призвал волонтеров не бояться риска 

Деловая газета «Взгляд» 27 августа 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Народный артист России, танцор Николай Цискаридзе на встрече с участниками смены «Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры» всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» посоветовал волонтерам не бояться конкуренции и смело реализовывать идеи.
«Если ты правильно делаешь то, что тебя интересует, и у тебя получается — все будет! Я за то, чтобы каждый человек получил возможность самореализоваться. Не бойтесь рисковать, идти наперекор и доказывать свою правоту», — заявил Цискаридзе, передает РИА «Новости».
Артист отметил, что участие в различных молодежных конкурсах может стать достойным подспорьем в профессиональном будущем добровольцев.
«Когда вы выигрываете в конкурсах, получаете награды, собирайте это все, это вам в жизни пригодится! И если у вас есть возможность поучаствовать в конкурсе, обязательно участвуйте!», — сказал танцор.
Помимо этого Цискаридзе рассказал собравшимся о своем детстве и годах работы в качестве солиста Большого театра, а также поделился мыслями о будущем российского балета. На вопрос модератора, в чем артист видит главный информационный посыл танца, Николай ответил, что в первую очередь это красота.
Кроме того, участники всероссийского молодежного форума «Таврида» организовали арт-субботник в крымском селе Раздольное. В рамках федерального проекта «Детская поликлиника» волонтеры в сфере культуры привели в порядок территорию районной больницы, покрасили бордюры и лавочки, а также расписали стены в отделении для маленьких пациентов».
В 2018 году в рамках форума «Таврида» проходит смена, в которой принимают участие 150 волонтеров в сфере культуры из более чем 40 регионов России.
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