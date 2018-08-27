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Творческие коллективы Волгограда воссоздадут атмосферу Царицына
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Творческие коллективы Волгограда воссоздадут атмосферу Царицына 

Ревизор.ru + ещё 1 27 августа 2018
Фото: Ревизор.ru
В субботу 1 сентября на площади Павших Борцов пройдет уникальное театрализованное действие: театры-студии, вокальные ансамбли, молодежные группы и клубы реконструкторовсовременного Волгограда с помощью театральных декораций и костюмов воссоздадут атмосферу царицынской эпохи. Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, театрализованный спектакль представит гостям и волгоградцам своеобразную летопись Царицына, которая расскажет об его основателе и первом воеводе, о жизни и быте царицынской эпохи. Все присутствующие смогут окунуться в атмосферу сражений за крепость, ярмарочных и уличных гуляний того времени. Сопровождаться реконструкция будет фото и видеозаставками, которые будут появляться на светодиодном экране. На стилизованной площадке в этот день выступят известные волгоградские вокалисты и ансамбли, в их числе — ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» и ансамбль старинной музыки «Конкордия», а также популярные молодежные кавер-группы. Ярким завершением мероприятия станет общий выход артистов с песней «С днем рождения, Волгоград!». Мероприятие пройдет на площади Павших Борцов с 10-00 до 14-00.
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