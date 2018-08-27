Открытие международного конкурса теноров «Хосе Каррерас Гран При» состоится 10 сентября

МОСКВА, 27 августа. / ТАСС /. 10 сентября в 19.00 на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера» состоится большое событие в культурной жизни Москвы — Торжественная церемония открытия Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой Хосе Каррерас Гран При" (6+), гала-концерт и Церемония вручения Премий Фонда Елены Образцовой.

Также в концерте примут участие номинанты Премии Фонда Елены Образцовой «За яркое начало в искусстве» 2018 — лауреат международных конкурсов Ольга Кульчинская и финалист телевизионного проекта «Большая опера» на канале Культура, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Исаев

Ежегодные Премии «Фонда Елены Образцовой» учреждены в 2012 году по инициативе Елены Образцовой: премия «Надежда» присуждается одаренным юным вокалистам, премия «За яркое начало в искусстве» — молодым певцам, которые ярко проявили себя в первых работах на оперной сцене. Премии «За многолетнее служение вокальному искусству» присуждаются ветеранам оперной сцены, прославленным музыкантам, а также вокальным педагогам, посвятившим свою творческую жизнь воспитанию оперных артистов.

В этом году среди Премий Фонда Елены Образцовой появится еще одна — «Легенда оперы». Премией награждаются выдающиеся оперные певцы и музыканты, чьи имена составляют гордость мировой музыкальной культуры. Первыми лауреатами Премии «Легенда оперы» станут Хосе Каррерас и Илеана Котрубас. Для Премии была создана особая награда — бронзовая статуэтка Елены Образцовой в образе Кармен работы известного скульптора Андрей Коробцова.

С 10 по 15 сентября в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» пройдет Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран При».

Международные вокальные конкурсы Елены Образцовой со времени их учреждения стали важной частью музыкальной жизни России. Кроме регулярно проходящих в Санкт-Петербурге конкурсов молодых оперных певцов (с 1999г.) и юных вокалистов (с 2006г.) Елена Образцова провела также два специальных конкурса: для теноров «Памяти Лучано Паваротти» (2008г.), для меццо-сопрано «Памяти Федоры Барбьери» (2012г.) и планировала продолжать это начинание, цель которого — стимулировать работу певцов над репертуаром, пробудить в них живой интерес к творчеству.

Высокий мужской голос — тенор является ведущим голосом едва ли не во всем оперном репертуаре. И одновременно — голосом редким. Отсюда особое внимание к тенорам, дефицит которых отражается на состоянии всего жанра.

Первый международный конкурс теноров под председательством Елены Образцовой был посвящен великому итальянскому певцу Лучано Паваротти. Жюри конкурса составили выдающиеся тенора: З. Соткилава (Россия), Н. Мартинуччи (Италия), Дж. Арагаль (Испания) и Л. Альва (Перу). Лауреатами стали Алексей Татаринцев, Алексей Саяпин , Хачатур Бадалян. Артистическая карьера каждого из певцов успешно развивается на отечественных и зарубежных сценах.

Международный конкурс «Хосе Каррерас Гран При» возглавит один из самых знаменитых теноров последней четверти ХХ века — испанский оперный певец Хосе Каррерас. В его репертуаре 66 опер и более 600 концертных произведений всех эпох и стилей — от барокко до современной музыки.

Хосе Каррерас — лауреат многочисленных национальных и международных премий, кавалер государственный орденов, почетный доктор 16 университетов. Певец был другом и партнером Елены Образцовой на мировых оперных сценах во многих спектаклях, на протяжении всех лет проведения вокальных конкурсов Елены Образцовой проявлял к ним внимание, высоко оценивая стремление певицы помогать молодым певцам в их становлении и в начале профессиональной карьеры. Поэтому с готовностью откликнулся на предложение возглавить конкурс теноров, который состоится в сентябре 2018 года в Москве.

Также в работе жюри примут участие всемирно известные певцы: сопрано Илеана Котрубас (Румыния), тенор и главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Корчак (Россия-Австрия); профессор Россиниевской академии им. Альберто Дзедды Лоренцо Бавай (Италия), генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман (Россия), Генеральный директор — художественный руководитель Большого театра Лисеу Кристина Шепельман (Испания).

Внушителен и призовой фонд конкурса. Гран-при — 700 000 рублей, Первая премия — 500 000 рублей, Вторая премия — 350 000 рублей, Третья премия — 250 000 рублей. Также предусмотрено большое количество специальных призов в различных номинациях и творческих наград от театров и фестивалей.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.