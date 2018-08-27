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В «Онежском» на Флотской поделились секретами успеха на сцене
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В «Онежском» на Флотской поделились секретами успеха на сцене 

Управа района Войковский 27 августа 2018
Фото: Управа района Войковский
В Культурном центре «Онежский» на Флотской улице состоялась встреча с продюсером, педагогом по вокалу Евгением Христовым. Среди его воспитанников — участники телепроектов «Голос. Дети», «Синяя птица», а также юный солист Большого театра Кирилл Еропов.
«На встрече участникам рассказали о становлении артиста, о том, как с помощью простых составляющих добиться успеха на современной эстраде», — сообщается на сайте центра.
Кроме этого, гости встретились с участником телепроекта «Голос. Дети» и ведущим радио Kids FM Иваном Харитоновым.
Отметим, участие было бесплатным. (мю)
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