В «Онежском» на Флотской поделились секретами успеха на сцене

В Культурном центре «Онежский» на Флотской улице состоялась встреча с продюсером, педагогом по вокалу Евгением Христовым. Среди его воспитанников — участники телепроектов «Голос. Дети», «Синяя птица», а также юный солист Большого театра Кирилл Еропов.

«На встрече участникам рассказали о становлении артиста, о том, как с помощью простых составляющих добиться успеха на современной эстраде», — сообщается на сайте центра.

Кроме этого, гости встретились с участником телепроекта «Голос. Дети» и ведущим радио Kids FM Иваном Харитоновым

Отметим, участие было бесплатным. (мю)