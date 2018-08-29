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ГИТИС займется исследованиями в области будущего театра
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ГИТИС займется исследованиями в области будущего театра 

Агентство «Москва» + ещё 6 29 августа 2018
Фото: Живая Кубань
Ученые Российского института театрального искусства (ГИТИС) начнут изучать будущее театра. Об этом журналистам сообщил ректор вуза Григорий Заславский.
«Мы считаем важным, чтобы ГИТИС стал лидером по существенным научным исследованиям в области театра. Так постепенно родилась идея создания кафедры будущего театра, которую впоследствии назвали лабораторией. Это будет не только сухая научно-исследовательская и социологическая деятельность для понимания того, где сегодня находится наш театр, и куда он движется. Экспериментальная творческая работа станет важной частью деятельности лаборатории», — пояснил Г. Заславский.
В июле-августе 2018 г. лаборатория провела первые научные исследования российских театров и их аудитории.
«На один государственный театр приходится в среднем 41 постановка, а на один негосударственный — 11. Средний возраст театрального зрителя — 39 лет. Одну четверть аудитории составляют молодые люди до 27 лет. 60% зрителей посещают театры один раз в два-три месяца», — сообщается в материалах исследования.
По словам режиссера, председателя Русского художественного союза Эдуарда Боякова, идея создания лаборатории соответствует стратегии ГИТИСа.
«Подготовка студентов предполагает образ будущего, который должен быть у педагогов. Мы должны понимать, что живем в ситуации, когда театральные жанры и театральный язык претерпевают совершенно невероятные изменения. Сегодня мы имеем дело с технологическими прорывами», — констатировал Э. Бояков.
Он добавил, что работа лаборатории начнется с исследований, затем сконцентрируется на проектировании и моделировании, а также творческих сессиях. Реализация проектов предполагает создание прототипов и моделей, которые будут предлагаться продюсерскому и театральному сообществу.
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