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Большой театр проводит акцию «Большой — молодым»
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Большой театр проводит акцию «Большой — молодым» 

Москва меняется 27 августа 2018
Фото: Москва меняется
Вам от 16 до 25 и вы мечтаете попасть в Большой? Для вас снова — «Большой-молодым»!
На этот раз приглашаем вас на оперу «Пиковая дама». Премьера состоялась в начале нынешнего года, а вы увидите ее уже 21 ноября!
Наша специальная программа гарантирует скидку 90% (!) на все билеты на спектакль 21 ноября, продажа билетов открыта с 21 августа. Билеты по «молодежным ценам» — 600 и 1 200 рублей, а также 100 и 200 рублей (неудобные места) — можно приобрести в кассе Большого (окна № 3 и 4 кассы, расположенной в административном здании театра) по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации, если на момент покупки вам от 16 до 25 лет (включительно).
В рамках программы «Большой-молодым» можно купить только один билет и только для себя. Передавать билет другому лицу не разрешается: при входе в театр данные в билете будут сверяться с данными в паспорте.
Справки о покупке билетов по телефону: +7 (495) 455-5555. До встречи в зрительном зале, мы ждем вас!
Подробнее:
https://www.bolshoi.ru/about/press/articles/none/for-16-25/
О спектакле:
https://www.bolshoi.ru/performances/2997/
Сообщение Большой театр проводит акцию «Большой — молодым» появились сначала на Москва Меняется.
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