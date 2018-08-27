Большой театр проводит акцию «Большой — молодым»

Вам от 16 до 25 и вы мечтаете попасть в Большой? Для вас снова — «Большой-молодым»!

На этот раз приглашаем вас на оперу «Пиковая дама». Премьера состоялась в начале нынешнего года, а вы увидите ее уже 21 ноября!

Наша специальная программа гарантирует скидку 90% (!) на все билеты на спектакль 21 ноября, продажа билетов открыта с 21 августа. Билеты по «молодежным ценам» — 600 и 1 200 рублей, а также 100 и 200 рублей (неудобные места) — можно приобрести в кассе Большого (окна № 3 и 4 кассы, расположенной в административном здании театра) по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации, если на момент покупки вам от 16 до 25 лет (включительно).

В рамках программы «Большой-молодым» можно купить только один билет и только для себя. Передавать билет другому лицу не разрешается: при входе в театр данные в билете будут сверяться с данными в паспорте.

Справки о покупке билетов по телефону: +7 (495) 455-5555. До встречи в зрительном зале, мы ждем вас!

Подробнее:

https://www.bolshoi.ru/about/press/articles/none/for-16-25/

О спектакле:

https://www.bolshoi.ru/performances/2997/

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