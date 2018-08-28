Театры подготовили к Дню города 54 спектакля

В постановках будут задействованы порядка 200 артистов.

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова ко Дню города, 8 и 9 сентября, подготовил 54 уличных спектакля и шоу. Их представят девять театров из восьми стран — России, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня. В постановках будут задействованы порядка 200 артистов. Москвичи и туристы смогут увидеть шоу бесплатно на праздничных площадках в «Лужниках» и на Манежной площади.

Театр «Фура дель Бауш» из Испании покажет представление с участием драконов — десятиметровых фигур, управляемых c помощью подъемного крана. Артисты будут выполнять акробатические номера на высоте до 70 метров. А барабанщики французского коллектива «Транс-экспресс», также используя подъемный кран, взлетят на 70 метров и продолжат исполнять свои мелодии.

Испанский театр «Ксаркса» покажет шоу «Огонь моря». В представлении используют огонь и пиротехнику. В этом шоу зрители смогут увидеть традиции музыкальной и художественной культуры Валенсии.

Артисты Тайваньского театра «Ю» в спектакле «Меч мудрости» соединят техники медитации и китайской гимнастики тайчи, хореографию и игру на ударных инструментах.

Из Южной Кореи приедет молодой, но уже известный в мире коллектив «Модерн Тейбл» под руководством хореографа Ким Чже Дока. Они покажут философский спектакль «Люди из стали», в котором через современный танец расскажут о проблемах современного общества.

Коллектив музыкантов из Бразилии «Фуриоза» исполнит национальную музыку, а московский оркестр «Пакава Ить» сыграет на духовых инструментах. Послушать игру на гитаре можно будет в исполнении британско-испанского коллектива «Оле». А 20 «Танцующих муз» — так называется французский оркестр — исполнят популярные песни в разных стилях — от джаза до рэпа.