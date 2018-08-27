«Постоянно спрашивают, когда откроется?»: в Екатеринбурге начнет работать театральная школа Коляды

Прославленный уральский драматург и театральный режиссёр Николай Коляда возобновляет работу своей театральной школы.

До этого театральная школа открывалась в 2015 году и, как заметил сам Николай Коляда, работала довольно успешно.

— Целый год она существовала и существовала достаточно успешно. В ней преподавал я и актёры. Там было три отделения: актёрское мастерство, режиссура и драматургия, — рассказал E1.RU режиссёр.

По его словам, работу театральная школа прекратила работу из-за того, что с Тургенева, 20 к ним в театр переехал Центр современной драматургии, актёры которого заняли площадку, где проходили занятия школы. Сейчас ЦСД переехал в другое место, а занятия театральной школы будут проходить в Гранатовом зале «Коляда-театра» на проспекте Ленина, 97.

— Мне постоянно звонят люди, которые хотят получить театральное образование, и спрашивают: «Когда же театральная школа откроется?» — пояснил драматург причину, по которой он решил возродить своё детище.

Коляда рассказал, что занятия в школе будут платными, также он заметил, что дипломов об образовании школа не даёт, также нет и гарантий трудоустройства. При этом многие её выпускники добились заметного успеха на театральном поприще. Например, Екатерина Бронникова , окончив школу, стала достаточно успешно писать. Например, по её пьесе «Фальшивый купон», написанной в соавторстве с Николаем Колядой, регулярно идут спектакли в театре. Ещё три девушки-выпускницы театральной школы работают в Центре современной драматургии, недавно они получили приз в Сербии на конкурсе детских театров.

Также Николай Коляда рассказал, что уже известно о том, что в его школе будет учиться студент из США. Учиться на драматурга ему посоветовал педагог из Америки.

Экзамен в театральную школу пройдёт в понедельник, 21 сентября, а занятия начнутся с 1 октября.

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