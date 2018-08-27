Николай Лекарев: Митино строился и благоустраивался на моих глазах

Одним из участников фотоконкурса «#ЯЛюблюМитино» стал Николай Лекарев , актер, режиссер театра «Ромэн», заслуженный артист России. Вот уже два десятка лет он живет на Пятницком шоссе. Здесь прошло детство его сына и трех дочерей. Сегодня погостить к дедушке сюда приезжают внуки. И, как признался Николай Лекарев, он сам после гастролей всегда торопится в родной дом, в свое родное Митино.

— Где бы я не находился на гастролях, в России или за границей, всегда хочется быстрей вернуться домой. Скажу откровенно, появлялись варианты переезда в другие районы Москвы, но как-то уже прикипел душой к Митино, — поделился режиссер. — Район ведь практически на моих глазах застраивался, благоустраивался. За последние годы все здесь переменилось просто кардинально. Один ландшафтный парк, где я люблю прогуливаться один или с внуками, чего стоит! Замечу, что ухоженные дворы с детскими и спортивными площадками, ровные дороги появились не просто так. Такую жизнь определяем мы сами, участвуя в выборах. 9 сентября в столице пройдут выборы мэра. Я призываю всех митинцев обязательно участвовать в них. Ведь именно от нашего голоса зависит, как мы будем жить дальше!

На днях в театре «Ромэн» начался новый театральный сезон. Планы у труппы грандиозные — готовятся три новые постановки. Один из спектаклей поставит Николай Лекарев.

— Спектакль будет поставлен по моей пьесе, она уже была прочитана на худсовете театра и получила одобрение. А в конце октября театр выезжает на гастроли в Молдавию, Болгарию и Румынию. В декабре наши постановки смогут увидеть жители Дальнего Востока, — рассказал заслуженный артист России.

Николай Лекарев — потомственный артист. Впервые на сцене он появился с родителями, когда ему было всего 4 года. В театре «Ромэн» работает с 1986 года. Он автор пьес «Подкова счастья», «Бриллианты и любовь», «Граф Алмазов», «Цыганский генерал», соавтор пьесы «Пираты семи морей». Написал песни к сериалу «Кармелита. Цыганская страсть». Является автором музыки к спектаклям. Снимался в фильмах «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), «Черный жемчуг» (1999), «Любовь моя» (2007), «Кармелита» (2005), «Огонь любви» (2007), «Кармелита. Цыганская страсть» (2009).

Напомним, лучшие снимки фотоконкурса «#ЯЛюблюМитино» будут представлены на специальной выставке. Тройку победителей наградят ценными призами. Участники, занявшие с 4 по 8 места, получат памятные подарки. (ср)