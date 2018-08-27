Виктория Дедюлькина: «Мы танцуем музыку»

Для чего публика приходит на балетный спектакль? Чтобы «прожить» историю вместе с артистами, насладиться их танцем и живой музыкой, звучащей из оркестровой ямы. Но рано или поздно появляются солисты, ради которых зритель готов пересматривать спектакли снова и снова. Выпускница хореографического факультета ЮУрГИИ Виктория Дедюлькина танцует на сцене Челябинского театра с 2015 года. Она уже успела полюбиться публике родного города. Но в полный голос балерина заявила о себе на последнем конкурсе артистов балета «Арабеск». Ее танец по достоинству оценили жюри, пресса и театралы, что смотрели он-лайн трансляции балетного состязания. В преддверии нового сезона поговорила с Викторией о премии, современном танце и планах на будущее.

-«Арабеск» — серьезный хореографический смотр. Недавно Вы стали лауреатом этого конкурса, взяли вторую премию и обратили на себя внимание любителей балета всей страны. Есть ли желание принять участие в других состязаниях, например, за рубежом? Дух соперничества Вас привлекает?

-Когда училась в школе, мы ездили на разные конкурсы и уже тогда мне это нравилось. У некоторых людей боязнь соревнований, а я к ним расположена, люблю трепет и волнение перед выходом на сцену. Если говорить об «Арабеске», то поначалу не думала, что буду там выступать. Отправила заявку в последний момент и только потому, что участвовать мне предложила Татьяна Борисовна (Татьяна Предеина — народная артистка России, прима-балерина театра, педагог — прим. авт.). Она в меня поверила и, тем самым, придала сил. Признаюсь, не ожидала, что будет так тяжело морально. Когда конкурсные туры и переживания остались позади, вернулась домой с премией и около месяца восстанавливалась. Как раз в тот момент надвигалась сессия, а сил не было совершенно. Хотелось забыть об учебе, ничем не заниматься. Это состояние ушло, как только немного перевела дух, отдохнула. Думаю, через некоторое время можно попробовать себя и на других балетных конкурсах.

-В Пермь Вы приехали вместе с ведущим солистом театра Валерием Целищевым. Он не участвовал в конкурсе, но, в итоге, взял диплом лучшего партнера. Как вам работалось вместе?

-Знаете, он очень сильно меня поддерживал и перед выступлениями, и на репетициях. Бывает, педагог делает какие-то замечания, а ты вся на нервах и не сразу понимаешь, чего от тебя хотят. В такие моменты достаточно объяснить человеку другими словами и проблема решена. Как раз в этом плане Валерий и помогал. В основном конкурсе он не участвовал и перед выступлением мог сказать: «Сейчас выйду, ножкой потрясу и все, меня же не оценивают». У него хорошее чувство юмора и это здорово разряжало обстановку.

Фото с XV Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск-2018»

-Чтобы стать лауреатом, Вам нужно было предъявить жюри номера и классической, и современной хореографии. Приходилось ли раньше сталкиваться с contemporary dance?

-Когда я узнала, что нужен современный номер, слегка опасалась за результат. Движения современной хореографии отличаются от классических, работают совершенно другие мышцы тела. На мой взгляд, танцевать contemporary ни капельки не легче, особенно, если ты не владеешь этой техникой. Я немного занималась современным танцем в институте. Это были скорее ознакомительные уроки, но опыт все-таки есть. К тому же, видела довольно много современных номеров и не могу сказать, что этот стиль мне очень близок. Сейчас полностью увлечена классикой и пока не достигну определенных высот, целей или какого-то предела, буду работать в этом направлении. Когда ставился номер для конкурса, переживала, что придется заниматься только техникой. Но наша коллега — Света Пацукова — вложила в танец много эмоций, номер получился содержательный, интересный и я действительно его полюбила. Современная хореография привлекает тем, что дает дополнительные ресурсы выразительности. Кто знает, может быть через какое-то время я всерьез заинтересуюсь этим направлением.

-В современном танце часто используют и композиции наших дней. Много ли для Вас значит музыкальное сопровождение?

-По сути, мы танцуем музыку. Если мелодия не ведет за собой, если она не интересная, скучная, не дает никаких эмоций, то и выразить мы ничего не сможем. Я считаю, что музыка — это самое главное в спектакле. Наверно, под рок я бы ни за что не стала танцевать (смеется). Хотя, это может быть довольно интересно, но пока себя в такой постановке не вижу.

-Вторая премия на конкурсе «Арабеск» — достижение, к которому Вы шли много лет. Когда началась ваша балетная жизнь?

-Моя мама очень хотела, чтобы ее дети танцевали. Поэтому сначала отдала меня в секцию бальных танцев, а затем я пошла учиться в гимназию с хореографическим уклоном. Там моим педагогом стала Татьяна Михайловна Шамарова, которая и выявила способности к танцу. После девятого класса я поступила на хореографический факультет ЮУрГИИ. Первый год работала с Андреем Куделиным, потом к нам пришла Елена Михайловна Потапович. Два года занималась у нее, получила диплом и сразу пришла в театр.

-Учебное заведение, в котором занимается артист, может повлиять на дальнейший карьерный рост. Многие стремятся попасть к лучшим педагогам страны, уезжают в столицы. Хореографический факультет в Челябинске появился сравнительно недавно. Не было желания попробовать свои силы в том же Пермском училище?

-Пока я училась в школе, еще не настолько серьезно воспринимала свои занятия танцем. Не думала, что эта профессия так меня затянет и увлечет. Поэтому даже мыслей не было, что могу отправиться в хореографическое училище. Совсем об этом не думала, просто занималась балетом и все. А когда у нас в городе открылся хореографический факультет, не стала рассматривать другие варианты. К тому моменту в училище я уже и по возрасту не проходила. Но на сцене зритель всегда хочет видеть качество. И мы должны оправдывать ожидания публики, не зависимо от того, кто и где учился.

-Сейчас Вы уже не ученица, исполняете ведущие партии на сцене Челябинского театра оперы и балета. Пытаетесь как-то оценивать свои успехи? Чье мнение для Вас самое важное и значимое?

-Самой себя оценивать очень тяжело. Больше всего прислушиваюсь, конечно, к педагогам. С Татьяной Борисовной я готовила партии Китри и Гамзатти, с Натальей Витальевной Выскубенко работали над ролью Мари из «Щелкунчика». Считаю, что мнение педагога — самое адекватное. Но всегда выслушаю и впечатления друзей, которые ходят на спектакли. Мама — отдельный разговор. Она на любительском уровне занималась художественной гимнастикой и танцами, а вот балетом не увлекалась. Когда я стала участвовать в спектаклях, ездить на конкурсы, то и мама начала лучше разбираться в искусстве классического танца. Для нее я в первую очередь — дочка, а потом уже — балерина. Но не всегда все сразу получается, бывают упаднические настроения. Поэтому я очень благодарна маме за поддержку. Так важно, чтобы в нужный момент близкий человек сказал: «Вика, у тебя все получается, я вижу твой рост». И очень приятно, когда зрители пишут отзывы в социальных сетях, это безумно мотивирует!

-То, что балетные артисты работают 25 часов в сутки — не секрет. Как и где Вы отдыхаете?

-Если говорить об отпуске, то стараюсь выезжать на море, узнавать новые места и страны. Это любопытно и расширяет кругозор. К концу сезона мы сильно устаем, но уже через неделю отдыха я чувствую, что снова хочу работать. Без балета тяжело, балет — твоя привычка, твоя жизнь. И все-таки передышки нужны, просто необходимо давать телу отдыхать, чтобы вернуться в новый сезон с новыми силами.

-А в течение сезона есть возможность взять паузу, разнообразить свой досуг?

-Редко получается вырваться, расписание свое наперед мы не знаем. Поэтому и билеты на концерты или спектакли других театров купить заранее не получается. Но все-таки стараюсь находить время для досуга. Моя крестная поет в Челябинской филармонии, очень люблю слушать ее выступления. И когда большой оркестр исполняет песни из кинофильмов — это потрясающе!

-В заключении разговора, затронем тему балетных партий. Есть ли среди освоенных ролей особенно полюбившиеся и каких новинок ждать зрителям в грядущем сезоне?

-Пока я станцевала довольно мало ведущих партий. Но, наверное, больше всего нравится исполнять роль Китри в «Дон Кихоте», чувствую, это — мое. Что касается новинок, секреты раскрывать не стану. Сама люблю смотреть балет «Анюта», просто обожаю музыку Гаврилина. Но смотреть — не то же самое, что танцевать. Кто знает, как я буду выглядеть в этой партии на сцене? Вообще, в каждом спектакле есть интересные образы, совершенно разные амплуа, которые требуют особого подхода. Сейчас мне хочется попробовать абсолютно все, а уж потом выбирать любимое.

Фотографии предоставлены пресс-службой Челябинского театра оперы и балета