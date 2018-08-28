Настасья Самбурская: «Никогда не болела актерской профессией, просто повелась на деньги» 

В эфире уже стартовал новый сезон «Ревизорро» с Настасьей Самбурской в качестве ведущей, а вскоре ее героиня Кристина вернется после двухлетнего перерыва в новом и последнем сезоне сериала «Универ». Самбурской будет много на телеэкранах. При этом актриса не любит откровенничать. Но недавно разговорилась на встрече с фанатами, среди которых оказалась и корреспондент «Телепрограммы». В процессе общения, кстати, порой возникали проблемы с микрофоном, и Настасья шутила, что это проделки ее бывшего (полгода назад актриса развелась с актером Кириллом Дыцевичем. — Ред.). Предлагаем самые интересные фрагменты беседы Анастасии с поклонниками. «Детская мечта? Торговать килькой!» — Что для вас важнее карьера или личная жизнь? — Конечно, карьера! Так получается. Если бы даже у меня был шанс выбрать, то я бы все равно карьеру выбрала. Так интереснее. Есть разные женщины. Кто-то любит борщ варить, а кто-то — кино, вино и домино. — Почему вы выбрали актерскую профессию? больше по теме «Такие искренние»: двухлетняя дочь Сергея Безрукова стала звездой клипа своего отца— Я хотела зарабатывать. Когда приехала в Москву, искала подработки — так оказалась на съемках сериала «Есенин» в массовке. Там снимался Сергей Безруков, я услышала краем уха, сколько актеры получают, и тогда решила по-любому стать актрисой. Прошло 10 лет, прежде чем я приблизилась к этим цифрам. Никогда не болела этой профессией, просто повелась на деньги. Я на трех работах впахивала, потому что общежитие мне не дали, и курс у меня был коммерческий. Каждый год в России выпускается из театральных училищ около полутора тысяч актеров, поэтому необязательно лезть в эту профессию — есть вероятность, что у вас не получится. Может, у вас есть более сильные стороны, которые стоит развивать. Лучше быть хорошим бухгалтером, чем плохим артистом. В 2018-м героиня Самбурской Кристина вернулась в «Универ». Вот только у ее Антона (героя Стаса Ярушина) уже другая невеста. Интрига сезона — кого выберет Антон. фото: Канал ТНТ — Неужели не мечтали в детстве быть знаменитой артисткой? — Я мечтала в детстве кильку на рынке продавать, потому что это у нас семейная профессия, все торговали. В нашем маленьком городке (Настасья родом из Саратовской области. — Ред.) не было никаких театральных заведений, кружков. До нашей деревни даже журналы не доходили. — Камбербэтч много лет играет в театре, а разбогател за счет съемок в кино. А вы как зарабатываете? — Только так. Театр для души. Кино для денег. Моя помощница получает больше, чем получаю я за работу в театре. (Самбурская трудится в Театре на Малой Бронной. — Ред.). — На съемках о вас, актерах, заботятся? больше по теме Самбурская дразнит фанатов роликом в стиле «9 ½ недель»— За первую эпизодическую роль я получила 100 долларов и была счастлива, что смогла покупать нормальную еду. Потом меня взяли в сериал «Обручальное кольцо» на 5 съемочных дней. Как раз начался кризис 2008 года, а мне повезло — вторая роль и такая удача. Так вот, они выстраивали логистику так, чтобы совпадать со временем работы транспорта и не давать мне такси. Ставили мне съемку на 12 ночи, а впускали на площадку только в 4 утра, морозили-морозили и отпускали, когда уже открывалось метро. Разные могут быть продакшны (компании, занимающиеся производством телеконтента. — Ред.), не все заботятся о людях. «Из театра меня вынесут вперед ногами» — Вы вернулись в «Универ». С кем-то из команды, которая работает над сериалом, дружите? больше по теме Анна Хилькевич выписалась из роддома— Когда вернулась в «Универ», стала опять общаться с коллегами. У нас прекрасные отношения на съемочной площадке, а вне ее их нет. Анька Хилькевич была сильно беременная, навязывать ей свою компанию категорически сложно. Кузина (актриса Анна Кузина — Яна. — Ред.) живет на Украине, а въезд туда мне, к сожалению, закрыт после съемок в Крыму. Настасья Самбурская еще недавно была счастлива с Кириллом Дыцевичем. фото: instagram.com — Вы боялись, что вас отравят едой? — В «Ревизорро», что ли? Нет! Но теперь я стараюсь питаться в ресторанах с открытой кухней, когда видно, в каких условиях готовят. На таких кухнях реже можно хранить просроченную продукцию, так как весь запах идет в зал. Но если постоянно думать о том, что наплюют в тарелку или кирпич на голову упадет, собака укусит, так жить невозможно! — Какой актер вам нравится? — Это даже не обсуждается — только Том Харди. — Некоторых делают счастливыми мужчины. А что вас делает счастливой? больше по теме Путешествуем с детьми бюджетно: отправляемся на Южный берег Крыма— Сходить в кино, получить хорошую роль, купить Gucci, конфетку на ночь съесть… У меня много радостей в жизни. Раньше я этого не понимала: пахала, а потом сидела отдыхала по несколько дней дома. Потом поняла, что можно было на эти дни в Турцию или Грецию слетать, потому что на отдыхе полностью расслабляешься. Раз работаешь, надо свое напряжение чем-то компенсировать. — Сейчас вы очень в себе уверены. А был какой-то комплекс, от которого вы избавились? — До 15 лет, когда улыбалась, мне казалось, что я урод. Поэтому, когда смеялась, закрывала рот. Пару раз не успела и получила комплименты по поводу улыбки. Так комплекс ушел. Потом появился новый комплекс. Считала, что у меня ноги кривые. Стала ходила в короткой юбке, получила пару комплиментов и успокоилась. У меня все — клин клином. — В России собираются поднять пенсионный возраст. Как вы к этому относитесь? — Ни один артист не вышел на отдых с наступлением официального пенсионного возраста. Все артисты, которых я знаю, «уходили вперед ногами». Поэтому мне лично все равно. Я бы предпочла работать на пенсии. И, скорее всего, из театра меня тоже вынесут.
«Ревизорро» По вторникам/20.00, Пятница!